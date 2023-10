D'Erhéijung vum Stëbs an der Loft mécht Bedenken iwwer de Klimawandel

D'Quantitéit u Stëbs an der Weltloft ass am Joer 2022 verschlechtert, laut der UNO Welt Meteorologesch Organisatioun (WMO). D'Organisatioun huet fir weider Fuerschung iwwer d'Verbindung tëscht de Klimawandel an der Erhéijung vun de Sandstuerm Hotspots opgeruff. D'Erhéijung vum Stëbs gëtt u verstäerkten Emissiounen aus Regioune wéi West-Zentralafrika, der Arabescher Hallefinsel, dem iraneschen Plateau, an Nordweste vu China zougeschriwwen.

De WMO-Chef Petteri Taalas huet betount datt mënschlech Aktivitéiten Sand- a Stëbsstuerm beaflossen. Méi héich Temperaturen, Dréchent a verstäerkte Verdampfung féieren zu enger niddereger Buedemfeuchtigkeit, wat kombinéiert mat enger schlechter Landwirtschaft zu méi häufiger Sand- a Stëbsstuerm bäidréit. Den alljährlechen WMO Bericht analyséiert d'Optriede an d'Gefore vu Stëbsstuerm, ënnersträicht hiren Impakt op d'Gesellschaft.

De Bericht huet verroden datt d'global Moyenne vun alljährlechen duerchschnëttlech Stëbs Uewerfläch Konzentratioune am Joer 2022 liicht méi héich war wéi am Joer 2021. Am Joer 2021 war d'Figur 13.5 Mikrogramm pro Kubikmeter, während 2022 op 13.8 Mikrogramm pro Kubikmeter geklommen ass. D'Bodele Regioun am Tschad huet déi héchst geschätzte jährlech mëttel Stëbsflächekonzentratioun opgeholl, rangéiert vun 900 bis 1,200 Mikrogramm pro Kubikmeter. Op der südlecher Hemisphär haten zentral Australien an der Westküst vu Südafrika déi héchste Konzentratioune vun 200 bis 300 Mikrogramm pro Kubikmeter.

Stëbsstuerm hunn wäit erreechend Auswierkungen, bäidroen zu däischterem Himmel a kompromittéiert Loftqualitéit. De Bericht sot datt ongeféier 2,000 Milliounen Tonnen Stëbs all Joer an d'Atmosphär erakommen, wat d'Wirtschaft, d'Ökosystemer, d'Wieder an d'Klima beaflosst, och a Regiounen dausende vu Kilometer ewech. Iwwerdeems natierlech Prozesser eng Roll spillen, schlecht Waasser a Land Gestioun och bedeitend bäidroen.

De Bulletin huet dräi gréisser Tëschefäll am Joer 2022 beliicht, dorënner en "aussergewéinleche Stëbsausbroch" aus Nordafrika iwwer Spuenien a Portugal, deen d'Europäesch Unioun Loftqualitéit Reglementer iwwerschratt huet. En anere schwéiere Stëbsstuerm ass am Mëttleren Oste geschitt, wat d'Visibilitéit uechter d'Regioun reduzéiert huet. Zousätzlech huet e Cropland Stëbsstuerm an den ëstlechen USA landwirtschaftlech Aktivitéiten beaflosst.

Taalas betount d'Wichtegkeet fir d'Auswierkunge vu Sand a Stëbsstuerm op d'Gesondheet, Transport a Landwirtschaft ze adresséieren. De Bulletin huet fir weider Fuerschung iwwer d'Verbindung tëscht Stëbsstuerm a Klimawandel opgeruff, well dëst Gebitt gréisstendeels onerfuerscht bleift. D'WMO zielt d'Wiederkatastroph fréi Warnungssystemer weltwäit bannent véier Joer opzebauen fir déi verschlechtert Auswierkunge vum Klimawandel, dorënner Stëbsstuerm, ze reduzéieren.