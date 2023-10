De "Ring of Fire": Eng spektakulär Annular Sonnendäischtert fir iwwer Amerika ze schëdden

E Samschdeg, 14. Oktober, ginn Skywatchers an Amerika op eng blendend Affichage behandelt wéi eng annular Sonnendäischtert den Himmel gräift. D'Eclipse fänkt um 09:13 PDT zu Oregon un a wäert säi Wee iwwer verschidde Staaten an den USA maachen, dorënner Nevada, Utah, New Mexico, an Texas. Et wäert och an e puer Regioune vu Kalifornien, Idaho, Colorado, an Arizona sichtbar sinn ier se an de Golf vu Mexiko passéiert. D'Däischtert wäert dann duerch Mexiko, Zentralamerika a Südamerika weidergoen, an endlech bei Sonnenënnergang iwwer den Atlanteschen Ozean.

Eng annular Sonnendäischtert geschitt wann de Mound méi wäit vun der Äerd ass an nëmmen deelweis d'Sonn verstoppt, an e beandrockende brennege Rank ronderëm déi donkel Moundscheif entsteet. D'Däischtert wäert sech an Etappen entfalen, mat enger deelweiser Sonnendäischtert ufänkt wéi de Mound virun der Sonn ufänkt ze passéieren. Wéi de Mound d'Sonn komplett ofdeckt, fänkt d'Annularitéitsphase un, déi den ikonesche "Ring of Fire" Effekt weist. An dëser Phase kann ee Phänomen beobachtet ginn, deen "Baily's Beads" genannt gëtt, dat sinn Liichtdrëpsen, déi duerch den ongläiche Rand vun der Moundscheif e Bou ronderëm de Mound bilden.

Déi maximal Sonnendäischtert geschitt wann de Mound den Zentrum vun der Sonnescheif komplett iwwerdeckt, wat zu engem glühenden Feierring resultéiert. D'Annularitéit kann tëscht 4 a 5 Minutten daueren, jee no der Plaz. Duerno beweegt sech de Mound vun der Sonn ewech, markéiert d'Enn vun der Annularitéit an fänkt déi zweet partiell Sonnendäischtertphase un. Während dem ganzen Event ass et entscheedend d'Sonn sécher ze gesinn andeems Dir spezialiséiert Sonnendäischtertbrëller benotzt oder d'Bild op e Blat Kaart projizéiert.

Dës annular Sonnendäischtert vun 2023 ass e Virgänger vun engem aneren Himmelsevenement, deen d'Amerikaner begeeschtert: eng total Sonnendäischtert den 8. Abrëll 2024. Also markéiert Äre Kalenner a maacht Iech prett fir déi beandrockend Schéinheet vun dësen Himmelskierper ze gesinn.

Definitiounen:

– Annular Sonnendäischtert: Eng Sonnendäischtert, an där de Mound méi wäit vun der Äerd ass an d'Sonn nëmmen deelweis verstoppt, sou datt e Feierringeffekt entsteet.

– Baily's Beads: Liichtdrëpsen, déi e Bogen ronderëm de Mound bilden während enger annularer Sonnendäischtert, verursaacht duerch den ongläiche Rand vun der Moundscheif.

– Deelweis Sonnendäischtert: Wann de Mound, d'Äerd an d'Sonn net perfekt ausgeriicht sinn, wat dozou gefouert huet datt de Mound nëmmen en Deel vun der Sonnescheif deckt.

- Total Sonnendäischtert: Wann de Mound d'Gesiicht vun der Sonn komplett blockéiert.

Quellen:

- NASA

- Space.com