Déi erstaunlech 14. Oktober 2023 Annular Sonnendäischtert

Déi zukünfteg annular Sonnendäischtert de 14. Oktober 2023 soll en atemberaubende Himmelsevenement sinn, virun allem aus Amerika ze gesinn. De Virtual Telescope Project, an Zesummenaarbecht mat verschiddenen Astro-Bilder an Institutiounen, wäert e Live Viewing Erfahrung vun dësem bemierkenswäerte Phänomen ubidden.

D'Online Sessioun fir d'annulär Sonnendäischtert ass geplangt fir um 16:30 UTC den 14. Oktober 2023 unzefänken. Markéiert Äre Kalenner a preparéiert Iech op déi beandrockend Schéinheet vun dësem eenzegaartegen Himmelsevenement ze gesinn.

Eng annular Sonnendäischtert geschitt wann de Mound d'Zentralregioun vun der Sonn maskéiert, a léisst nëmmen e Ring vu Sonneliicht ronderëm d'Kante siichtbar. Am Géigesaz zu enger totaler Sonnendäischtert, wou de Mound d'Sonn komplett iwwerdeckt, entsteet eng annular Sonnendäischtert e faszinéierende Feierring um Himmel.

De Virtual Telescope Project war un der Spëtzt fir Himmelsevenementer weltwäit de Publikum méi no ze bréngen. Duerch hir Partnerschafte mat Astrofotografen an Institutiounen, si si fäeg Live-Footage vun astronomesche Phänomener ze erfaassen an ze vermëttelen, wat d'Zuschauer erlaabt dës aussergewéinlech Momenter aus dem Komfort vun hiren eegenen Haiser ze gesinn.

Fir de Virtual Telescope Project z'ënnerstëtzen an hinnen z'erméiglechen dës phänomenal Erfarungen weider ze deelen, sinn Spende wëllkomm. Mat Ärem Bäitrag kritt Dir eng eenzegaarteg, limitéiert Editioun Set vu Biller déi verschidden Himmelsobjekter erfaassen, sou wéi de beandrockende Koméit C/2020 F3 Neowise iwwer Roum, potenziell geféierlech Asteroiden, Raumstatiounen, a méi.

Bereet Iech selwer op d'Hellegkeet vun der 14. Okt.

Definitiounen:

- Annular Sonnendäischtert: En astronomescht Evenement wou de Mound d'Sonn deelweis deckt, an e Ring vu Sonneliicht ronderëm d'Kante kreéiert.

Quellen:

- De Virtuelle Teleskop Projet

- Astro-Bilder an Institutiounen, déi an der Live-Sicht vun der annularer Sonnendäischtert involvéiert sinn.