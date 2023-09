Eng spannend Annular Sonnendäischtert Opportunitéit an Texas State Parks

Texas State Parks bereet sech op fir prime Gesiichtsméiglechkeeten fir eng annular Sonnendäischtert ze bidden déi de 14. Oktober iwwer den Himmel vun Texas sichtbar ass. Wéinst der viraussiichtlecher Popularitéit vum Event, gëtt d'Entrée an de Staatsparken op deem Dag limitéiert op déi, déi virgekaafte Dagespass oder Campinggenehmegungen hunn. Et ass wichteg ze bemierken datt e State Park Pass net d'Entrée garantéiert, also ass et recommandéiert e Camping oder Dagespass sou séier wéi méiglech ze reservéieren fir Är Plaz ze sécheren.

Déi annular Sonnendäischtert wäert iwwer Texas vu Midland / Odessa op Corpus Christi passéieren, mat siwwenzéng Texas State Parks laanscht säi Wee. Eng Sonnendäischtert geschitt wann d'Sonn, de Mound an d'Äerd sech am Weltraum ausriichten. Wärend enger annularer Sonnendäischtert schéngt de Mound liicht méi kleng wéi d'Sonn, wat d'Illusioun vun engem Feierring um Himmel erstellt. De Mound fänkt de 10. Oktober ëm 20:14 Auer un d'Sonn ze blockéieren, an de Feierring wäert ëm 11:40 Auer laanscht d'Texas-New Mexico Grenz ze gesinn sinn.

D'Däischtert wäert dann südëstlech iwwer de Staat reesen, mat der Dauer vun der Gesamtheet ofhängeg vum Ausbléckpunkt. Wat Dir méi no beim Wee vun der Sonnendäischtert sidd, dest méi laang kënnt Dir de Feierring genéissen. Et gëtt ugeroden ze plangen fréi ze kommen a spéit an de Parken ze bleiwen, well et kënne Verkéiersverzögerunge sinn wéinst Besucher aus der ganzer Staat an der Natioun. Gitt sécher genuch Iessen, Waasser a Brennstoff matzebréngen am Fall vun onerwaarten Verspéidungen.

Wann Dir bei der Sonnendäischtertvisioun an engem Texas State Park deelhuelt, ass et wichteg nëmmen an designéierte Gebidder ze parken a fir d'Sécherheet vun de Stroossen ze bleiwen. D'Personal vum Park leet de Besucher op wou se vum Trëttoir parken wann néideg. Zousätzlech bidden d'Parken Ranger-gefouert Programmer virun oder no der Sonnendäischtert, also ass et recommandéiert dës informativ a pädagogesch Programmer deelzehuelen.

Verpasst net dës eenzegaarteg a spannend Geleeënheet fir déi annular Sonnendäischtert an Texas State Parks ze gesinn. Maacht Är Reservatiounen a Virbereedunge fréi fir eng onvergiesslech Erfahrung ze garantéieren.

Quellen:

- Texas Parks and Wildlife Department (TPWD)