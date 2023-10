D'Machbarkeet vum elektrodynamesche Propulsioun fir Raumschëffer

An engem Upëff vum Webinar gehost vum Small Spacecraft Systems Virtual Institute (S3VI), wäert de Matthew Brunner vum US Naval Research Laboratory iwwer d'Machbarkeet diskutéieren fir elektrodynamesch Propulsioun fir Raumschëffer ze benotzen. Dës Technologie involvéiert d'Leedung vun engem elektresche Stroum laanscht e laangen Drot, genannt Tether, deen zwee Raumschëff Endmassen verbënnt. Wéi d'Raumschëff laanscht säi Bunnwee beweegt, induzéiert d'Äerdmagnéitfeld eng Lorentzkraaft tëscht dem Magnéitfeld an den Elektronen an der Tether, wat zu engem Schub fir d'Raumschëff resultéiert. Dës Method erfuerdert keng traditionell Brennstoffquellen.

De Webinar gëtt Abléck an d'Tethered Electrodynamic Propulsion CubeSat Experiment (TEPCE), en Dräi-Eenheeten (3U) CubeSat deen als ee vun den éischten selbststännegen elektrodynamesche Propulsiounsraumschëff entwéckelt gouf. TEPCE zielt d'Potenzial vun der elektrodynamescher Propulsiounstechnologie a seng Praktikitéit fir zukünfteg Raumschëff Missiounen ze entdecken.

De Matthew Brunner, de Redner fir de Webinar, huet e staarken Hannergrond am Raumfaarttechnik an huet a verschiddene Rollen am US Naval Research Laboratory geschafft. Hien spezialiséiert am Raumschëff Design, Flëssegket Mechanik, System Modeller, an additive Fabrikatioun a Prototyping.

De S3VI encouragéiert d'Participanten fir Froen virum Webinar ofzeginn fir méi fokusséiert an informativ Äntwerten ze erliichteren. Dëse Webinar zielt fir wäertvoll Informatioun iwwer déi potenziell Uwendung vum elektrodynamesche Propulsioun am Raumschëff a seng Implikatioune fir Weltraumfuerschung a Missiounen ze bidden.

Quellen: Small Spacecraft Systems Virtual Institute (S3VI)