Erschreckend Audio Resurfaces vun der Apollo 1 Katastroph

D'Apollo 1-Katastroph, déi de 27. Januar 1967 geschitt ass, bleift eng vun de berühmteste Tragedien an der Geschicht vun der Weltraumfuerschung. Wärend enger Routine Trainingsübung ass e Feier am Cockpit vun der Apollo 1 Raumkapsel ausgebrach, wat zu den Doudesfäll vun dräi NASA Astronauten gefouert huet: Virgil I. 'Gus' Grissom, Edward H. White a Roger B. Chaffee. Viru kuerzem sinn Audioopnamen déi erschreckend Momenter erfaasst, déi zu der Katastroph féieren, erëm opgetaucht, an nei Liicht op dat tragescht Evenement werfen.

Et gouf behaapt datt Grissom Bedenken iwwer den Design a Sécherheet vum Raumschëff virum Tëschefall ausgedréckt huet. Kuerz ier d'Feier ausgebrach ass, huet d'Crew eng Foto gemaach, an där si anscheinend a Gebied béien. Dem Chaffee seng Stëmm kann een um Audio héieren, deen ausruffen: "Mir hunn e Feier am Cockpit. Loosst eis erausgoen. Mir brennen op." D'Gejäiz vun der Angscht, déi verfollegen, molen e liewegt Bild vum Horror, deen se erlieft hunn.

Et gëtt ugeholl datt d'Feier ënner engem vun de Sëtzer ugefaang huet, an déi loftdicht a schwéier zouene Luch huet et schwéier gemaach fir d'Astronauten ze flüchten. Trotz hiren Efforten an de couragéierte Versuche vun der Buedemcrew d'Lächer opzemaachen, dichten Damp an intensiv Hëtzt hunn et onméiglech gemaach d'Crew zu Zäit ze retten.

Dësen zerstéierende Tëschefall ass an der Mëtt vum Kale Krich geschitt, a souguer Moskau, de Konkurrent vun den USA, huet déif Trauer iwwer d'Tragedie ausgedréckt. Leider war dëst net deen eenzegen Raumfluch Accident ronderëm dës Zäit vum Joer. Joerzéngte méi spéit sinn souwuel de Space Shuttle Challenger wéi och de Space Shuttle Columbia Katastrophen am Januar a Februar stattfonnt, déi d'Liewe vu méi couragéierten Astronauten behaapten.

Fir d'Astronauten ze gedenken, déi hiert Liewe verluer hunn an der Flicht, hält d'NASA alljährlech Zeremonien. Am Joer 2021 huet de Kennedy Space Center a Florida en neien Hommage un d'Apollo 1 Missioun a sengem Besucherkomplex enthüllt, fir de Courage an d'Opfer vun dëse gefallenen Helden ze honoréieren.

