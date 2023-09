Absorbéierend Galaxien: Nei Entdeckungen duerch d'Liichtabsorptioun

Mat Hëllef vum Hubble Weltraumteleskop hunn Astronomen aus dem Cosmic Dawn Center eng banebriechend Entdeckung vun enger Galaxis gemaach, déi nëmmen duerch d'Liicht observéiert ka ginn, déi se absorbéiert anstatt emittéiert. Dës Galaxis, déi bal 11 Milliarde Joer an der Vergaangenheet läit, ass Deel vun enger fréicher Grupp, déi spéider op eiser eegener Lokaler Grupp ausgesinn kann.

Typesch gi Galaxien duerch d'Liicht festgestallt, déi se ausstrahlen oder reflektéieren. Wann awer eng Galaxis laanscht d'Sichtlinn zu enger méi wäiter, heller Liichtquell läit, absorbéiert se e puer vun där Quell hir Liicht. Dës Absorptioun geschitt duerch Gas- a Stëbspartikelen, déi tëscht de Stären an der Galaxis präsent sinn. Duerch d'Analyse vum Spektrum vun der Hannergrondliichtquell kënnen d'Astronomen ënnerscheedend Absorptiouns-"Lächer" beobachten, déi d'Präsenz vun enger Virdergrondgalaxis verroden.

Dat absorbéiert Liicht liwwert Informatiounen iwwer déi kierperlech Charakteristike vun der absorbéierender Galaxis. An dësem Fall ass déi hell Hannergrondquell wahrscheinlech e Quasar, de Kär vun enger Galaxis mat engem supermassive schwaarze Lach. Trotz den Erausfuerderunge fir eng Galaxis ze beobachten déi säin eegent Liicht emittéiert wärend engem helle Quasar, hunn d'Astronomen e puer esou Absorberer erfollegräich entdeckt.

An hirer leschter Etude huet d'Team sech op e besonnesch roude Quasar konzentréiert, dee vun engem Absorber virun bal 11 Milliarde Joer staark rout geraumt gouf. Dësen Absorber, deen däitlech méi Liicht absorbéiert wéi anerer, suggeréiert datt et eng reife Galaxis ass ähnlech wéi d'Mëllechstrooss. Och wa se net fäeg sinn e luminéisen Géigepartei vum Absorber z'entdecken, hunn d'Fuerscher eng aner nahe Galaxis entdeckt, déi en Deel vun der fréierer Grupp ass.

D'Observatioune vum absorbéierte Liicht weisen datt de Stëbs an der Virdergrondgalaxis dem Stëbs gläicht, deen an eiser Mëllechstrooss an an den Nopeschgalaxien gesi gëtt. Dës Entdeckung beliicht d'Zesummesetzung an d'Natur vu Galaxien an der kosmescher Geschicht.

Insgesamt beliicht dës Studie déi wichteg Roll vun der Liichtabsorptioun bei der Entdeckung vun de verstoppte Geheimnisser vu wäitem Galaxien. Duerch d'Benotzung vun dëser komplementarer Method kënnen d'Astronomen eist Verständnis vum fréien Universum an d'Bildung vu Galaxisgruppen ausbauen.

Quellen:

- Source Artikel: Déi méi no bei Galaxis Grupp bekannt als Stephan d'Quintett

- Astronomy & Astrophysics Journal Publikatioun (arXiv Preprint Server)