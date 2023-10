Den Takin, wëssenschaftlech bekannt als Budorcas taxicolor, ass eng faszinéierend an eenzegaarteg Aart vu Béi. Et gi véier Ënnerarten vun Takin: de Bhutan Takin (B. taxicolor whitei), Golden Takin (B. taxicolor bedfordi), Mishmi takin (B. taxicolor taxicolor), an Sichuan takin (B. taxicolor tibetana). Dës Kreaturen bewunnen d'Alpine Zonen a Bëschdäller vun Asien, rangéiert iwwer Bhutan, Myanmar, Nordindien, Zentral- a Südchina, an Tibet.

Dem Takin seng Ernährung besteet haaptsächlech aus saisonal verfügbare Vegetatioun, wéi Blieder vu Beem a Sträich. Si verbrauchen och Gräser, Forbs, an zaart Zwee am Wanter wann hir léifste Liewensmëttel knapp ass. Takins hunn ongewéinlech kierperlech Features, déi e Kräiz tëscht Kéi, Geessen a Schof gleewen. Si besëtzen Moos-ähnlech Nues a kuerz, stompeg Been, déi hir grouss, stocky Kierper ënnerstëtzen.

Béid männlech a weiblech Takins hunn wildebeest-ähnlechen Hornen, déi aus der Kroun vun hirem Kapp erauskommen an no uewen kromme. Hire Pelz rangéiert vu gro-brong bis rout oder Schockelabrong, ofhängeg vun der Ënnerart. Notamment huet de gëllene Takin e markanten gëllene faarwege Pelz, deen de gëllene Fleece vun der griichescher Mythologie inspiréiert huet.

Takins navigéieren hir Bierg Liewensraim mat hire speziell ugepasste gespléckt Hüften, wat et hinnen erlaabt steil a Fielsgäertchen duerchzegoen. Am Summer bilden se Herde vu bis zu 300 Individuen fir mateneen a reichend Nahrungsverfügbarkeet. Wéi och ëmmer, während de Wanterméint hunn d'Herde sech a méi kleng Gruppe vu ronn 15 bis 30 Déieren opgedeelt. Männlech Takins sinn typesch solitär ausser während der Zuchtsaison.

Männercher markéieren hir Dominanz andeems se Urin op hir Been, Këscht a Gesiichter sprëtzen, fir en olfaktoresche Indikator fir aner Takins ze kreéieren. Iwwerdeems Takins wéineg natierlech Feinde hunn, kënnen Schnéi Leoparden op Kälber a Feinde wéi Leoparden, Tiger, Wëllef an asiatesch schwaarz Bieren heiansdo Erwuessener zielen. Takins benotzen en Houscht Klang fir d'Herd ze warnen wa se Gefor spieren, an anerer froen an d'Uebst ze flüchten a sech ze verstoppen.

Leider ginn all Ënnerarten vun Takin als vulnérabel ugesinn vun der International Union for Conservation of Nature (IUCN). Rezent Fuerschung weist datt hir Gamme méi kleng ka sinn wéi virdru geschat, suggeréiert datt se e méi héicht Risiko vu Gefor sinn wéi ufanks geduecht.

