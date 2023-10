Fuerscher entwéckelen magnetesch Nanopartikel fir Kuelewaasserstoffverschmotzung am Waasser ze botzen

Nieft dem Bäitrag zu der Klimakris duerch Treibhausgasemissiounen, stellt déi verbreet Notzung vu Kuelewaasserstoffer, déi d'Haaptkomponente vu fossille Brennstoffer sinn, bedeitend Ëmweltproblemer. Kuelewaasserstoffer sinn déi heefegst Klass vun organesche Verschmotzungen op der Äerd a ginn a Rohöl fonnt, allgemeng als Brennstoffer fir Transport an Heizung benotzt, souwéi a Plastiksmaterialien.

Trotz der verstäerkter Sensibiliséierung vun den zerstéierende Impakt vum Klimawandel, hänkt d'Weltwirtschaft nach ëmmer staark op fossil Brennstoffer of. Laut engem rezente Pabeier publizéiert am Advanced Science, ass d'Weltproduktioun vu Rohöl an Äerdgas Milliarden Tonnen, wat zu der Verëffentlechung vu grousse Quantitéiten un Treibhausgase bäidréit. Nieft de bekannten Ëmweltimplikatiounen huet déi extensiv Präsenz vu Mikroplastikverschmotzung aus Kuelewaasserstoffer Bedenken opgeworf. Mikroplastik goufen a wäit ewech wéi d'Arktis fonnt, a souguer a Wolleken.

Dës dréngend Fro vu Plastiksverschmotzung a Kuelewaasserstoffverschmotzung am Waasser unzegoen, erfuerdert effektiv Léisungen. Wärend Efforte gemaach gi fir vu fossille Brennstoffer ewech ze goen an alternativ Optiounen fir Plastikprodukter z'entdecken, ass eng zouverlässeg Method fir Kuelewaasserstoff aus Waasser ze entfernen. Aktuell Methoden, wéi Skimming a Flocculatioun, kënnen nëmme méi grouss Stécker vu Mikroplastik ewechhuelen, wat méi kleng Partikelen net beaflosst.

Fir dëse Problem unzegoen, huet en Team vu Fuerscher gefouert vum Marcus Halik op der Friedrich-Alexander-Universität eng universell Sanéierungsmethod entwéckelt mat superparamagnetesche Eisenoxid Nanopartikelen (SPIONs). Dës Nanopartikelen hunn eng Gréisst vun ongeféier 10 nm an hunn eng grouss aktiv Uewerfläch. D'Superparamagnetismus Eegeschafte vun de SPIONs erlaabt datt se einfach mat engem externe Magnéit gesammelt ginn.

D'Fuerscher hunn d'Effizienz vun hirer magnetescher Waasserreinigungstechnologie bewisen andeems se verschidde Kuelewaasserstoffer, dorënner Ueleger a Mikroplastikpartikelen, aus verschiddene Waasserproben erfollegräich ewechhuelen. D'SPIONs goufen als recycléierbar fonnt a kënnen e puer Mol benotzt ginn. Interessanterweis, no engem Zyklus vun der Sanéierung huet d'Mëschung aus Eisenpartikelen a Plastiksoffall nach ëmmer Uelegabsorbéierend Eegeschafte gewisen, eleng propper SPION'en iwwerschratt.

Och wann et nach ëmmer e puer Erausfuerderunge sinn ze iwwerwannen, wéi zum Beispill eng Léisung ze fannen fir déi gesammelt Kuelewaasserstoffer ze recycléieren, mengt d'Team datt hir Aarbecht dozou bäidroe fir d'Entrée vu Mikroplastik an organesch Verschmotzungen an Ozeanen an aner Waasserquellen ze verhënneren. Si schaffen och un d'Erweiderung vun der Gamme vu Pollutanten, déi d'SPIONs zielen kënnen, och anorganesch Pollutanten. Weider Entwécklung vun engem Prototyp magnetesche Separator a finanziell Ënnerstëtzung sinn erfuerderlech fir dës Fortschrëtter ze realiséieren.

Dës innovativ Approche mat magnetesche Nanopartikele bitt villverspriechend Potenzial fir d'global Fro vun der Kuelewaasserstoffverschmotzung am Waasser unzegoen. Andeems mir effektiv Methoden entwéckelen fir Kuelewaasserstoff ze läschen an ze recycléieren, kënne mir d'Auswierkunge op d'Ëmwelt reduzéieren an op eng méi nohalteg Zukunft goen.

