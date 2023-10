Fuerscher vun der University of Tokyo hunn opfälleg Ähnlechkeeten tëscht dem statistesche Verhalen vu widderhuelende schnelle Radio Bursts (FRBs) an Äerdbiewen entdeckt. FRBs sinn intensiv Burst vu Radiowellen, déi vu baussen vun eiser Galaxis stamen an normalerweis e puer Millisekonnen daueren. D'Astronomen hunn awer och Burst observéiert, déi dausendmol méi kuerz sinn.

D'Studie vun den Astrophysiker Tomonori Totani a Yuya Tsuzuki vun der Universitéit vu Tokyo huet en Dataset vu 7000 Bursts aus dräi widderhuelende FRB Quellen analyséiert. D'Date goufe mat Teleskope gesammelt wéi den Arecibo Observatoire zu Puerto Rico an dem Fënnefhonnert Meter Aperture Sphäresch Teleskop am Südweste vu China. Eng vun de Quellen, FRB20121102A, ass iwwer dräi Milliarde Liichtjoer ewech a war den éischten entdeckten FRB Repeater.

D'Fuerscher hunn erausfonnt datt d'Arrivée vun de Bursts aus FRB20121102A en héije Grad vu Korrelatioun weisen, mat ville Bursts déi bannent enger Sekonn vuneneen ukommen. Dës Korrelatioun verschwënnt iwwer méi laang Zäitskalen, mat Burst getrennt vun iwwer eng Sekonn zoufälleg ukomm. D'Verhalen ass ähnlech wéi d'Äerdbiewen sekundär Aftershock produzéieren no engem Zidderen awer onberechenbar ginn wann den Aftershock Episod passéiert.

Ausserdeem hunn d'Fuerscher entdeckt datt den Taux vun FRB "Aftershocks" dem Omori-Utsu Gesetz follegt, wat d'Optriede vun Äerdbiewen Aftershocks op der Äerd charakteriséiert. Si hu festgestallt datt all Burst eng 10-50% Chance hat fir en Aftershock ze produzéieren, ofhängeg vu senger Quell. Interessanterweis blouf d'Wahrscheinlechkeet konstant och wann d'FRB Aktivitéit plötzlech an enger bestëmmter Episod eropgeet.

Wärend et e groussen Ënnerscheed tëscht FRBs an Äerdbiewen ass - d'Energie vun Zäitkorreléierten FRBs sinn komplett onkorreléiert - d'Fuerscher attributéieren dës Diskrepanz un de limitéierten dynamesche Beräich an FRB Daten am Verglach mat Äerdbiewen.

Dës Erkenntnisser bauen op fréier Fuerschung vun Astronomen a China am Joer 2018, déi gewisen hunn datt d'Energieverdeelung vu FRBs ka beschriwwe ginn mam Gutenberg-Richter Äerdbiewengesetz.

D'Fuerschung mécht Weeër op fir weider Erfuerschung an d'Eegeschafte vun der nuklearer Matière an Neutronestären, déi Abléck an d'Origine vu FRBs kënne ginn. D'Etude gouf an de Monthly Notices vun der Royal Astronomical Society publizéiert.

- Universitéit vu Tokyo Fuerscher fannen Ähnlechkeeten tëscht schnelle Radio Bursts an Äerdbiewen

- Mount Notifikatiounen vun der Royal Astronomical Society