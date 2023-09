Supermassiv Schwaarz Lächer fidderen méi séier wéi erwaart, Studie fënnt

Resumé:

Eng Team vu Wëssenschaftler huet entdeckt datt supermassiv schwaarz Lächer e bis elo onbekannte "Liwwerservice" hunn, deen hinnen Gas a Stëbs ubitt fir vill méi séier ze konsuméieren wéi virdru gegleeft. Dës Erkenntnisser kéinten Abléck ginn wéi dës kosmesch Titanen Ëmgéigend Material verbrauchen an d'Evolutioun vu Galaxien beaflossen. D'Fuerschung, baséiert op Héichopléisende 3D Simulatioune, huet verroden datt schwaarz Lächer Gas a Stëbs bannent e puer Méint verbrauchen, anstatt iwwer Honnerte oder Dausende vu Joer. Dëse séiere Fudderprozess kann déi séier Schwankungen erkläre, déi a e puer Quasaren observéiert ginn, déi hell Zentren vun aktive Galaxien sinn. D'Simulatioune weisen och datt den banneschten Deel vun der Akkretiounsscheif, wou de gréissten Deel vum Quasar säi Liicht kënnt, zerstéiert gëtt an duerno opfëllen, wat e méi chaotesch Ernärungsëmfeld ugeet. Zousätzlech ass d'Ausrichtung vun den Akkretiounsscheiwen mat der Rotatioun vum schwaarze Lach, virdru vu Wëssenschaftler ugeholl, vläicht net genee, wat zu engem reimaginéierte Verständnis vum Ernierungsprozess vun supermassive schwaarze Lächer féiert.

Supermassiv schwaarz Lächer, déi Millioune oder Milliarde Mol d'Mass vun der Sonn hunn, wunnen am Zentrum vun de meeschte Galaxien. Wa si vun Accretiounsscheiwen aus Gas a Stëbs ëmgi sinn, machen se Quasaren, déi extrem hell Zentren vun aktive Galaxien. D'Dynamik vun der Schwaarze Lach-Fütterung war eng zentral Fro an der Akkretiounsdiskussiounsphysik, well d'Verstoe wéi Gas dat Schwaarzt Lach erreecht hätt Abléck an d'Längegkeet an d'Hellegkeet vun der Scheif. Héichopléisende Simulatioune mam Summit Supercomputer hunn opgedeckt datt d'Verdrehung an d'Träissen vun der Akkretiounsdiskussioun verursaacht duerch de Spin vum schwaarze Lach zu der Spaltung vun der Scheif an bannenzegen a baussenzege "Subdisks" resultéiert. Dat schwaarzt Lach fänkt säin Iessen un andeems de Gas a Stëbs an der banneschter Scheif verschlësselt, während d'Matière vun der baussenzeger Scheif d'Lücken ausfëllt, déi hannerlooss sinn. Dëse Prozess fir z'iessen, opzefëllen an erëm ze iessen kann iwwer e puer Méint optrieden, wat zu enger vill méi séier Ernärungsrate féiert wéi virdru geschat.

D'Simulatioune vum Team erausfuerderen och d'Annahme datt d'Akkretiounsscheiwen mat der Rotatioun vum schwaarze Lach ausgeriicht sinn. Gas, deen dës schwaarz Lächer fiddert, kennt net onbedéngt d'Rotatioun vum schwaarze Lach, wat zu enger méi turbulenter a messy Ëmfeld féiert. De Lense-Thirring Effekt spillt eng bedeitend Roll an dësem Prozess, wouduerch d'Akkretiounsscheiwen wackelen an déi bannescht Regioun méi séier dréinen. D'Verzweiflung vum Scheifsystem féiert zu Kollisiounen tëscht Gas aus verschiddene Regiounen, d'Material méi no un dat schwaarzt Lach dréit a schliisslech d'Scheif spalten. Déi bannenzeg an äusser Scheiwen entwéckelen sech dann getrennt an entwéckelen verschidde Wobbelen, ähnlech wéi d'Réng vun engem Gyroskop anstatt eng Spinnplack.

Dës nei Abléck an d'Schwaarz Lach-Fütterungsraten an d'Dynamik vun Akkretiounsscheiwen kéinten Implikatioune fir d'Galaxis Evolutioun an d'Behuele vu Quasaren verstoen. Si fuerderen virdrun theoretesch Modeller eraus an ënnersträichen de Besoin fir weider Fuerschung an Observatioune fir déi komplex Prozesser déi ronderëm supermassiv schwaarz Lächer am Universum optrieden voll ze verstoen.

Quellen:

- Scientific American - "Supermassive Schwaarz Lächer si grouss Fett Bullies"

- Northwestern University - "Supermassive Schwaarz Lächer si sou en Drag bei Iessen"