Al Diamanten verroden Abléck an de Superkontinentzyklus

An enger rezenter Etude vun Fuerscher op der Universitéit vu Witwatersrand, geochemical Analysen an daten vun inclusions an Diamanten hunn Liicht op d'Bildung an Migratioun vun der antike Superkontinent Gondwana. D'Resultater bidden wäertvoll Abléck an déi komplex Prozesser, déi d'Äerdfläch formen.

D'Co-Autor vun der Studie, Karen Smit, huet erkläert datt d'Diamanten sech a grousser Déift ënner Gondwana geformt hunn, wéi de Superkontinent de Südpol iwwerdeckt huet, tëscht 650-450 Millioune Joer. D'Hostfielsen un d'Diamanten goufe wärend der Diamantbildung buoyant, transportéiert subdukt Mantelmaterial wéi och d'Diamanten selwer. Dëst Material huet dunn zum Wuesstum vum Superkontinent vun ënnen bäigedroen.

Wéi de Gondwana ugefaang huet sech virun ongeféier 120 Millioune Joer auserneen ze briechen, goufen d'Diamanten, déi kleng Inklusioune vum Hostfiels droen, duerch gewalteg Vulkanausbréch op d'Äerduewerfläch bruecht. Dës Ausbréch, déi am haitegen Brasilien a Westafrika geschitt sinn, fälle mat de Plazen vun de kontinentale Fragmenter vu Gondwana zesummen. Dëst hindeit datt d'Diamanten mat verschiddenen Deeler vum Superkontinent migréiert hunn wéi se sech verspreet hunn, an op hir jeeweileg Basen "gekollt" ginn.

D'Etude weist datt d'Diamanten extensiv vertikal an horizontal an der Äerd gereest sinn, d'Bildung an d'Evolutioun vum Superkontinent verfollegen. Dës komplex Geschicht weist och e potenziellen neie Modus vum Kontinentwuesstem un, well relativ jonkt Material op d'Wuerzelen vun den antike kontinentale Fragmenter accreditéiert gouf, verdickt a verschweißt se zesummen.

Diamanten spillen eng eenzegaarteg Roll am Verständnis vun de geologesche Prozesser vun der Äerd wéinst hirer Kraaft an Haltbarkeet. Si sinn ee vun de wéinege Mineralstoffer, déi d'antike Kreatiounszyklen an d'Zerstéierung, déi mat Superkontinenter verbonne sinn, iwwerliewe kënnen.

D'Resultater vun der Studie bidden och Abléck an d'Placktektonik an déif geologesch Prozesser. Superkontinenter, wéi Gondwana, kënnen déif Ozeanplackesubduktioun beaflossen, e Schlësselfuerer vun der Placktektonik. Dës Prozesser ze verstoen war Erausfuerderung, awer d'Analyse vun alen Diamanten bitt eng direkt Fënster an d'Äerd déif Aarbechten an hir Relatioun zum Superkontinentzyklus.

Quellen:

- Universitéit vu Witwatersrand