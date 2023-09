D'Bildung vu Pangea Ultima kéint zu Massausstierwen an 250 Millioune Joer féieren

Eng rezent Etude publizéiert an Nature Geoscience suggeréiert datt d'Bildung vun engem zukünftege Superkontinent, bekannt als Pangea Ultima, zum Ausstierwen vu Mënschen an aner Mamendéieren an 250 Millioune Joer kéint féieren. Dëse Massenausstierwen wier virun allem duerch extremen Hëtztstress verursaacht ginn wéinst verstäerkter vulkanescher Aktivitéit, méi héije Niveaue vu Kuelendioxidemissiounen, an enger eelerer Sonn, déi méi Stralung ausstrahlt.

Mat engem Klimamodell vum UK Met Office an engem Supercomputer vun der University of Bristol konnten d'Wëssenschaftler dat potenziellt Klima vu Pangea Ultima simuléieren. D'Resultater weisen datt d'global Temperaturen ëm 15 Grad Celsius (bis zu 30 Grad Celsius um Land) iwwer de pre-industriellen Niveau kënne klammen. Dëse Niveau vun der Hëtzt géif d'Toleranzniveau vu ville Liewensformen iwwerschreiden, wat zu engem schwéiere Réckgang vun der Biodiversitéit féiert.

Eng vun de groussen Erausfuerderunge fir Mamendéieren, och Mënschen, fir sech un dës extrem Temperaturen unzepassen ass déi relativ kuerz Zäitlinn vun hirer Existenz op der Äerd. Mamendéieren waren eng grouss Erfollegsgeschicht an evolutiver Begrëffer, awer hir Fäegkeet sech un extremer Hëtzt unzepassen kann ze lues sinn fir an der Ära vum Pangea Ultima ze iwwerliewen.

Nieft den direkten Impakt vun der Hëtzt géif et och zu engem Zesummebroch vun der Vegetatioun kommen, wat zu schwéiere Liewensmëttelversuergungsproblemer entstinn. Déi meescht Planzen gi betount bei Temperaturen iwwer 40 Grad Celsius a zerbriechen komplett wann se fir länger Zäit op 60 Grad Celsius ausgesat sinn. Dësen Zesummebroch hätt e kaskadende Effekt op de ganzen Ökosystem.

De Lead Autor vun der Studie, Alexander Farnsworth vun der University of Bristol, erënnert eis un déi transient Natur vun eiser Existenz a warnt géint d'Klima ze drécken iwwer dat wat mir evoluéiert hunn ze toleréieren. Hie seet datt déi dominant Spezies op der Äerd d'Decisioune vum Planéit a sengem Klima ënnerleien, a betount datt dat wat nom Mënsch kënnt eppes ganz Neies kéint sinn.

Wärend d'Etude den héijen Niveau vun der Onsécherheet unerkannt, déi mat sou laangfristeg Prognosen assoziéiert, gëtt et wäertvoll Abléck iwwer vergaangen Massausstierwensevenementer an d'Faktoren, déi zu der Bewunnbarkeet op anere Planéiten bäidroen. Astronomen, déi wäit Galaxien fir potenziell bewunnbar Planéiten scannen, mussen net nëmmen d'Proximitéit zu engem Stär an d'Präsenz vu Waasser berücksichtegen, mee och déi tektonesch Aktivitéit déi d'Klima vun engem Planéit beaflosst.

Ofschléissend kann d'Bildung vu Pangea Ultima an 250 Millioune Joer katastrophal Konsequenze fir d'Liewen op der Äerd hunn. Et déngt als Erënnerung un de delikate Gläichgewiicht vum Klima vun eisem Planéit an d'Noutwennegkeet fir déi aktuell Klimakris unzegoen fir d'laangfristeg Iwwerliewe vu Mënschen an aner Arten ze garantéieren.

Quellen:

- Natur Geoscience Studie, Lead Autor Alexander Farnsworth, Universitéit vu Bristol