NASA-Built Treibhausgasdetektor fir Carbon Mapper Initiative gëtt bal lancéiert

D'NASA's Jet Propulsion Laboratory (JPL) huet e modernste Imaging Spektrometer entwéckelt deen entwéckelt ass fir Treibhausgase Methan a Kuelendioxid aus dem Weltall ze moossen. Dëst Instrument ass e Schrëtt méi no geplënnert fir ze starten nodeems se an de Planet Labs PBC zu San Francisco geliwwert ginn.

Den Imaging Spektrometer ass Deel vun der Carbon Mapper Initiativ gefouert vun der Nonprofit Organisatioun Carbon Mapper. Et erlaabt d'Organisatioun fir Methan a Kuelendioxidquellen ze identifizéieren an ze moossen, speziell op "Super-Emitter" ze fokusséieren, déi verantwortlech sinn fir e groussen Deel vun den globalen Treibhausgasemissiounen.

D'Carbon Mapper Koalitioun, besteet aus Carbon Mapper, JPL, Planet, de California Air Resources Board, Rocky Mountain Institute, Arizona State University, an der University of Arizona, schafft zesummen an dësem ëffentlech-privaten Effort fir Daten iwwer Treibhausgasemissiounen ze sammelen .

De Imaging Spektrometer funktionnéiert andeems d'Wellelängt vum Liicht reflektéiert gëtt, dat vun der Äerduewerfläch reflektéiert gëtt a vu Gase an der Atmosphär absorbéiert gëtt. Verschidde Gase absorbéieren verschidde Wellelängten vum Liicht, entstinn en eenzegaartege spektralen "Fangerofdrock", deen den Imaging Spektrometer identifizéieren kann. Dëst erlaabt eng korrekt Miessung a Quantifikatioun vun Treibhausgasemissiounen.

Virun der Integratioun an engem Tanager Satellit entworf vum Planet, huet de Spektrometer rigoréis Tester bei JPL gemaach fir seng Widderstandsfäegkeet an den extremen Konditioune vum Weltraum ze garantéieren. Déi erfollegräich Tester enthalen de Spektrometer fir intensiv Schwéngungen an extremen Temperaturen auszesetzen. Eng Probe vu Methan gouf och benotzt fir dat fäerdegt Instrument an enger Vakuumkammer ze testen, wat e klore Spektral Fangerofdrock vum Gas produzéiert.

De Start vum Satellit, mam integréierte Imaging Spektrometer, ass geplangt fir fréi 2024. D'Carbon Mapper Initiativ zielt d'Daten ze notzen, déi vun dësem Instrument gesammelt ginn, zesumme mat aneren existéierende Instrumenter, wéi NASA's Earth Surface Mineral Dust Source Investigation (EMIT) Spektrometer op der International Space Station, fir eng ëmfaassend Ëmfro vu Punktquelle Treibhausgasemissiounen weltwäit ze bidden.

Dës Zesummenaarbecht tëscht Regierung, Philantropie, an Industrie ass e Beispill vu wéi innovativ Approche zu aussergewéinleche Fäegkeeten mat dem Potenzial fir global Impakt féieren.

Quellen:

- Jet Propulsion Laboratory (JPL) - Glossar: https://www.jpl.nasa.gov/infographics/materials/spectrum_glossary.pdf

- NASA: https://www.nasa.gov/press-release/nasa-built-greenhouse-gas-detector-moves-closer-to-launch