Astronomen vun der Universitéit vu Leicester hunn eng banebriechend Entdeckung vun engem schwaarze Lach gemaach, deen e Stär op eng repetitive Manéier verbraucht. Dësen ongewéinlechen Event, deen ongeféier 500 Millioune Liichtjoer ewech geschitt ass, huet zu reegelméissegen Ausbroch vun der Liichtkraaft mat Intervalle vu ronn 25 Deeg gefouert. Dës Entdeckung fuerdert dat traditionellt Verständnis vu Gezäite-Stéierungsevenementer eraus, déi normalerweis geschéien wann e schwaarzt Lach e Stär erfaasst.

De Stär, genannt Swift J0230, huet en onerwaart Verhalensmuster gewisen. Amplaz ze verschwannen nodeems hien deelweis verbraucht gouf, huet de Stär fir eng Period vu siwe bis 10 Deeg intensiv Stralung erlieft ier hien op eemol ausläscht. Dëst Muster widderholl ongeféier all 25 Deeg. D'Fuerscher hunn de Swift J0230 als "deelweis gestéiert Stär" beschriwwen, eng eenzegaarteg Ergänzung zu der Klass vu Stären, déi vu schwaarze Lächer betraff sinn.

De Lead Autor vun der Studie, den Dr. Lach." D'Observatioune suggeréieren datt de Stär, ähnlech a Gréisst wéi eis Sonn, eng elliptesch Ëmlafbunn ëm e relativ klengt schwaarzt Lach verfollegt, a schätzt seng Mass vun 10,000 bis 100,000 Mol déi vun der Sonn.

Berechnunge weisen datt während dem Prozess Material gläichwäerteg zu dräi Äerd aus der Atmosphär vum Stär entlooss gëtt an erhëtzt gëtt wéi et an dat schwaarzt Lach daucht. Dëst generéiert intensiv Temperature vu ronn 2,000,000 Grad Celsius, wat zu der Emissioun vun enger bedeitender Quantitéit un Röntgenstrahlen resultéiert. Dës Röntgenstrahlen goufen am Ufank vum Neil Gehrels Swift Observatoire vun der NASA entdeckt.

Dës Entdeckung ass e wesentleche Bäitrag zu eisem Verständnis vu Schwaarze Lach a Stäreinteraktiounen. Et liwwert Abléck an déi komplex Dynamik vum Verdauungsprozess a beliicht d'Diversitéit vun de Resultater. Weider Fuerschung kann d'Basismechanismus an d'laangfristeg Effekter vun esou Interaktiounen Liicht werfen.

Quellen:

- De Guardian (net am Inhalt abegraff wéinst Längt)