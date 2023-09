Fortschrëtter an der Mass Spektrometrie Imaging Aktivéiert subcellulär quantitativ Analyse

Subcellulär quantitativ Analyse ass laang e Zil vun der Massespektrometrie Imaging (MSI), awer gouf virdru geduecht als onerreechbar. Wéi och ëmmer, déi rezent Fortschrëtter an der Technologie hunn et méiglech gemaach d'Organelle-Niveau absolute Quantifikatioun duerch MSI z'erreechen, dank der Entwécklung vun der Nano-sekundärer Ionmassspektrometrie (NanoSIMS).

MSI gouf zënter Joerzéngte benotzt fir molekulare Zesummesetzung a Verdeelung iwwer Stoffer a komplexe Proben z'ënnersichen. Wéi och ëmmer, traditionell MSI ass normalerweis limitéiert op qualitativ Analyse a Mikrometer-Niveau raimlech Opléisung, wat et schwéier mécht subcellulär Prozesser voll ze verstoen.

An de leschte Joeren, Fortschrëtter an Mass Spektrometrie Technologien an innovativ Approche hunn subcellular-baséiert Analysë mat extrem héich raimlech Opléisung aktivéiert. Dëst gouf méiglech gemaach duerch d'Benotzung vun NanoSIMS, eng Technik déi sekundär Ion Massespektrometrie mat Nanoskala Héichopléisende Imaging kombinéiert.

NanoSIMS erlaabt d'direkt Visualiséierung a Quantifikatioun vun eenzelne Moleküle bannent subcelluläre Kompartimenter. Et bitt Fuerscher d'Fäegkeet fir absolut quantitativ Analysen um Organelleniveau ze maachen, e méi ëmfaassend Verständnis vun subzelluläre Prozesser ze bidden.

Mat dëser Technologie kënnen d'Wëssenschaftler elo d'Verdeelung an d'Dynamik vu Molekülle bannent Zellen studéieren an Abléck an cellulär Prozesser op engem Detailniveau kréien, dee bis elo net erreechbar war. Dësen Duerchbroch huet d'Potenzial fir eist Verständnis vun der cellulärer Funktioun ze revolutionéieren an zu Fortschrëtter a Beräicher wéi Medizin, Biochimie an Zellbiologie bäizedroen.

Insgesamt huet d'Entwécklung vun NanoSIMS eis méi no bruecht fir subcellulär quantitativ Analyse duerch Massespektrometrie Imaging z'erreechen. Et bitt e verspriechend Tool fir d'Komplexitéite vun de celluläre Prozesser z'entdecken an huet d'Potenzial fir bedeitend Fortschrëtter a verschiddene wëssenschaftleche Disziplinnen ze féieren.

- [Subcellulär quantitativ Analyse duerch Massespektrometrie Imaging (Natur)]