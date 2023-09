D'NASA huet e bemierkenswäert Bild vun engem laang verstoppte Krater um Mound produzéiert mat enger Kombinatioun vu Fotoen vun zwou verschiddene Kameraen. De Krater, bekannt als Shackleton Crater , wunnt um Moundsüdpol, wou nëmmen déi héchste Grueten a Spëtze Sonneliicht kréien wéinst dem Moundkippen. Dës Regioun, déi meeschtens an Däischtert gehäit ass, bitt Méiglechkeeten fir "Keeltfällen", wou Waasser oder Äis potenziell vun der Sonn verstoppt kënne existéieren.

De Shackleton Crater ass en enigmatescht Räich dat d'Wëssenschaftler fäerten weider ze entdecken, well et schéngt eng ideal Plaz fir d'Präsenz vu Waasser a Form vun Äis ze sinn. De mëttleren Deel vum Krater erlieft extrem niddreg Temperaturen, déi net iwwer -173 °C (oder -280 °F) iwwerschreiden. Wa Waasserdamp entstinn aus enger aler Koméit Kollisioun präsent ass, wier et méiglecherweis gefruer, potenziell ënner der Uewerfläch verstoppt.

Fir d'Méiglechkeet vu Moundwaasser-Äis z'ënnersichen, plangen d'chinesesch Astronomen eng Mini-Fléiensonde z'installéieren fir an de Shackleton-Krater am Joer 2026 ze boren. An der Tëschenzäit benotzt d'NASA e spezialiséierten Apparat, bekannt als ShadowCam, fir an déi éiweg Däischtert ze kucken.

ShadowCam, gestart op engem koreanesche Moundsatellit am August 2022, ass iwwer 200 Mol méi Liichtempfindlech a schatteg Regiounen am Verglach mat anere Moundkameraen. Et erfaasst Biller vun der donkeler Mounduewerfläch andeems hien "Äerdschäin" benotzt, dat ass Sonneliicht, dat vun eisem Planéit reflektéiert gëtt, de Mound beliicht. Zousätzlech benotzt et Sonneliichtreflexioune vu Moundbierger a Ridge.

Wéi och ëmmer, ShadowCam stellt Erausfuerderunge bei der Bildung vun helle Beräicher wéinst Iwwersaturatioun. Fir dëst ze iwwerwannen, huet d'ShadowCam Team eng Léisung entwéckelt andeems en Bildmosaik erstallt. Andeems iwwerbeliichte Regiounen duerch Fotoe vun anere Moundkameraen an der Ëmlafbunn ersat ginn, entsteet eng ëmfaassend visuell Kaart vum Terrain a geologesche Feature vu béiden hellsten an däischtersten Deeler vum Mound.

Dës atemberaubend Offenbarung markéiert e wesentleche Schrëtt fir d'Geheimnisser ze verstoen, déi an den donkelen Ausschnëtter vum Mound gehale ginn. Mat all Kamera optimiséiert fir spezifesch Beliichtungsbedéngungen, erstellt kombinéiert Biller eng onendlech Vue op d'Moundtopographie a Featuren. D'NASA ShadowCam setzt seng Missioun weider fir d'Geheimnisser z'entdecken déi an den Tiefe vun eisem Nopeschsatellit verstoppt leien.

Definitiounen:

1. Shackleton Crater: E Krater, deen am Moundsüdpol läit, ufälleg fir Schiedregiounen a potenziell Waasser-Äis Liewensraum.

2. ShadowCam: Eng spezialiséiert Kamera, déi vun der NASA lancéiert gouf, fir Biller vun donkele Gebidder vum Mound opzehuelen mat Äerdschicht a Sonneliichtreflexiounen.

Quellen:

– Originalartikel: NASA

- Definitiounen aus dem allgemenge Wëssen