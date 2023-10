Juno Raumschëff verroden erstaunlech Biller vu Jupiter Mounde

D'NASA Juno Raumschëff huet atemberaubend Biller vum Jupitermound, Io ageholl, a weist seng vulkanesch Aktivitéit. Den Io, de vulkaneschen Himmelskierper vum Sonnesystem, ass bekannt fir seng konstant Explosiounen an ass dem Jupiter säin banneschten Mound. De Juno, deen de Jupiter a seng Mounden zanter iwwer siwe Joer studéiert huet, huet viru kuerzem seng 55. Ëmlafbunn ofgeschloss, während där hien no Biller vum Io kritt huet.

Dem Juno seng Biller weisen dem Io seng pockmarkéiert vulkanesch Uewerfläch, mat 15 Rummen déi verschidde Regioune vum Mound weisen. Gefangen vum Jason Perry vun der University of Arizona, dës Biller weisen och vulkanesch Plummen no ënnen vun de Rummen. D'Raumschëff koum esou no wéi 7,260 Meilen un der Io Uewerfläch, wouduerch d'Wëssenschaftler en detailléierte Bléck op d'intrigant geologesch Feature vum Mound ginn.

Dem Io seng vulkanesch Aktivitéit staamt vun der Gezäiteheizung, déi duerch d'konstante Ausdehnung vum Mound wéinst dem Jupiter säi mächtege Gravitatiounszuch verursaacht gëtt. Wëssenschaftler schätzen datt méi wéi 150 Vulkaner op Io aktiv zu all Moment ausbriechen. D'Date gesammelt vum Juno wäerten zum Verständnis vun de vulkanesche Prozesser vum Io bäidroen an hëllefen bei der Planung vun zukünftege Missiounen fir d'Mounde vum baussenzege Sonnesystem z'erklären.

Am Ufank entworf fir 32 Ëmlafbunnen, huet dem Juno seng bemierkenswäert Leeschtung zu enger Missiounsverlängerung bis 2025 gefouert. Dës verlängert Operatiounen erlaben dem Juno seng Exploratioun vun de Jupiter-Mounden weiderzeféieren, a gëtt wäertvoll Abléck an d'Zesummesetzung an d'Aktivitéit vun dëse wäitem Welten. D'Biller kritt vum Juno wäerten als wäertvoll Ressource fir zukünfteg Missiounen déngen wéi den Europa Clipper vun der NASA, déi an der nächster Zukunft gestart gëtt, an de Jupiter Icy Moons Explorer (JUICE) vun der Europäescher Weltraumagence, geplangt fir Europa, Ganymede a Callisto ze entdecken. fréi 2030er.

Quellen:

– NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Kevin M. Gill

– NASA / JPL-CalTech / SwRI / MSSS / Jason Perry