Eng rezent Etude suggeréiert datt eisen Darmmikrobiom eng Roll an eiser Schankengesondheet spillt an hëlleft de Risiko vun Osteoporose a Frakturen ofzewieren. D'Studie, publizéiert an Frontiers in Endocrinology, exploréiert d'Feld vun der "Osteomikrobiologie" a säi Potenzial fir Darmmikrobiome fir eng besser Knochengesondheet z'änneren.

Fuerscher aus Hebräesch SeniorLife an Hinda an Arthur Marcus Institut fir Altersfuerschung an den USA hunn eng Etude iwwer eeler Männer gemaach fir modifizéiert Faktoren z'identifizéieren déi zu der Skelettgesondheet bäidroen. Mat Hëllef vun héijer Opléisung Imaging vum Aarm a Been, hu se festgestallt datt verschidde Bakterien negativ Associatiounen mat Knachgesondheet bei eeler Erwuessener haten.

Ee vun de Bakterien, Akkermansia, ass mat Adipositas verbonne ginn, während Clostridiales Bakterie DTU089 méi reichend bei Individuen mat manner kierperlecher Aktivitéit a Proteinzufuhr ass. Virdrun Studien hunn Verbindungen tëscht Protein ofgeroden, kierperlech Aktivitéit, a Skelett Gesondheet etabléiert.

D'Studie identifizéiert Musteren, déi beweisen datt méi Heefegkeet vu bestëmmte Mikrobiota mat méi schlëmmere Moossname vu Knochendicht a Mikroarchitektur assoziéiert ass. D'Fuerscher proposéieren weider Studien fir d'Relatiounen tëscht spezifesche Bakterienarten am Darm a Skelett Integritéit z'ënnersichen. Si zielen och fir funktionell Weeër ze identifizéieren déi vun dëse Bakterien beaflosst sinn, déi en Impakt op d'Knachgesondheet hunn.

Och wann et virzäiteg ass ze schléissen ob bakteriell Organismen selwer direkten Effekter op d'Skelett-Gesondheet hunn, suggeréieren d'Resultater datt den Darmmikrobiom en Zil kéint sinn fir d'Skelett-Gesondheet an Zukunft ze beaflossen. Bestëmmte Bakterien am Darm kënnen zu nidderegen Entzündungsniveauen féieren, wat d'Knachgesondheet beaflosse kann.

D'Relatioun tëscht dem Darmmikrobiom a Knuewelek Gesondheet ze verstoen kéint zu der Entwécklung vun Interventiounen bäidroen fir Osteoporose a Frakturen ze vermeiden. Weider Fuerschung an dësem Beräich kann Abléck a potenziell therapeutesch Approche ubidden fir d'Knachgesondheet ze verbesseren baséiert op der Manipulatioun vum Darmmikrobiom.

