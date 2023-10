Maternal Mikrobiota spillt eng entscheedend Roll an der Fetal Entwécklung, Studie weist

An enger rezenter finnescher Etude publizéiert an der BMC Biology, hunn d'Fuerscher bedeitend Differenzen an der Genaktivitéit am Fetal-Darm, Gehir a Placenta entdeckt ofhängeg vun der Mikrobiota vun der Mamm an de Verbindungen, déi vun hinnen produzéiert ginn. Dës Erkenntnisser liwweren Beweiser datt d'Muttermikrobiota entscheedend ass fir d'Entwécklung an d'Gesondheet vun hiren Nofolger.

Virun dëser Etude war wéineg iwwer d'Mechanismen an d'Interaktiounen tëscht der Muttermikrobiota an der Fetaler Entwécklung bekannt. Fir dëst z'ënnersichen, hunn d'Fuerscher Fetusen aus normalen Mausdämme verglach mat deenen aus Keimfräie Mausdammen, déi an engem sterile Ëmfeld liewen. Si analyséiert Genausdrock a Konzentratioune vu Metaboliten am Fetal-Darm, Gehir a Placenta.

D'Resultater weisen bedeitend Differenzen am Genausdrock tëscht de Fetusen vu Keimfräien an normalen Mausdammen. Am Darm waren d'Immunsystem an d'Host-Mikrobe Interaktiounsgenen manner aktiv an de Fetusen vu Keimfräie Damm. Zousätzlech goufen Differenzen am Ausdrock vun Genen beobachtet, déi mat der Entwécklung vum Nervensystem an dem Fonctionnement am Gehir verbonne sinn, souwéi Genen, déi d'Schwangerschaft an der Placenta reguléieren.

D'Ënnerscheeder am Genausdrock ware méi ausgeschwat bei männleche Fetusen, wat suggeréiert datt se méi empfindlech sinn op d'Effekter vun der Muttermikrobiota. D'Fuerscher hunn och virdru onbekannte Verbindungen am Fetus entdeckt, déi méiglecherweis mikrobiell an entscheedend fir individuell Entwécklung sinn.

Weider Fuerschung gëtt duerchgefouert fir d'Optriede vu mikrobiellen Metaboliten an anere Mamendéieren z'ënnersichen an d'Implikatioune vu Mängel an Host-Mikrobe Interaktiounen an de fréie Liewensstadien ze verstoen. D'Resultater vun dëser Etude kënnen zu engem bessere Verständnis vun der Hierkonft vu bestëmmte Stéierungen bäidroen an zukünfteg Präventiouns- a Behandlungsstrategien guidéieren.

Quellen:

Aleksi Husso et al., Impacts of maternal microbiota and microbial metabolites on fetal intestine, brain, and placenta, BMC Biology (2023). DOI: 10.1186/s12915-023-01709-9

Universitéit Helsinki