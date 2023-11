Den Afloss vun der Plattebewegung a biologescher Innovatioun op Marine Sauerstofflandschaft

Eng rezent Studie vun Fuerscher vun der Chinesescher Akademie vun de Wëssenschaften an der Chengdu University of Technology leet Liicht op d'Evolutioun vum Marine Sauerstoffniveau zënter der Phanerozoic Ära, déi viru ronn 538 Millioune Joer ugefaang huet. Andeems d'Maschinn Léiertechniken benotzt hunn, huet d'Team e kontinuéierleche Rekord vum raimleche Muster vun de Marine Sauerstoffniveauen rekonstruéiert, déi wichteg Roll vun der Plackbewegung a biologeschen Innovatiounen opgedeckt gëtt.

D'Studie, publizéiert an Nature Geoscience, huet eng negativ Korrelatioun tëscht Sauerstoffniveauen am déiwe kontinentale Regal Mierwaasser an der Produktiounsrate vun der Ozeanescher Krust fonnt, déi als Indikator fir d'Plackbewegungsgeschwindegkeet déngt. Iwwer Millioune Joer Zäitskala ass d'Evolutioun vum Sauerstoff mat grousse biologeschen Entwécklungen zesummegefall, wéi d'Kolonisatioun vu Planzen um Land an d'Revolutioun vum Marine Zooplankton. Zousätzlech hunn d'Superkontinentzyklen, dorënner d'Amalgamatioun an d'Ofbriechen vu Pangaea, d'Sauerstofflandschaft beaflosst.

Am Géigesaz zum populäre Glawen huet d'Fuerschungsteam entdeckt datt atmosphäresch Sauerstoffniveauen net ëmmer direkt mat de Marine Sauerstoffniveauen verbonne sinn. Virun der Verbreedung vu Planzen huet den déiwe Kontinentalregal Sauerstoff gefeelt wéinst Reduktanten wéi opgeléist organesch Matière a Ferro-Eisen. Wéi och ëmmer, wéi d'Planzen d'Kontinenter koloniséiert hunn, huet den atmosphäresche Sauerstoff ugefaang op den déiwe Kontinentalregal z'erreechen. Dëst huet zu enger "Sandwich-ähnlecher" Marine Sauerstoffstruktur gefouert, charakteriséiert duerch eng Sauerstoffmangel Zwëschenschicht tëscht Sauerstoffreichen Uewerfläch an déif Schichten.

D'Entstoe vu Marine Zooplankton viru ronn 250 Millioune Joer huet zu Variatiounen an déiwe Kontinentalregal Sauerstoffniveauen gefouert. Hir haart Muschelen a fecal Pellets erliichtert d'Senkung vun partikulärer organescher Matière aus dem ieweschten Ozean an dat déif Waasser, de Sauerstoff am Prozess ofgeschnidden. Wärend d'Marine Anoxie mat Mieresdéierstierwen assoziéiert ass, huet d'Studie opgedeckt datt d'Ausmooss vun Anoxie net ëmmer mat héijen Ausstierwensraten korreléiert. Aner Facteuren, wéi Mieresspigel Ännerungen an Temperatur Verréckelung, hu vläicht zu erhiewt Ausstierwen Tariffer während bestëmmten Zäit Intervalle bäigedroen.

Dës Fuerschung ënnersträicht de komplizéierten Zesummespill tëscht Placketektonik, biologesch Innovatiounen a Marine Sauerstofflandschaften duerch d'Äerdgeschicht. Duerch dës Verbindungen z'entdecken, kréien d'Wëssenschaftler wäertvoll Abléck an déi komplex Dynamik, déi eise Planéit iwwer Millioune vu Joer geformt huet.

Froen an Froe Froen (FAQ)

Q: Wat ass d'Phanerozoikum Ära?

D'Phanerozoikum Ära ass e geologeschen Zäitraum dee vu ronn 538 Millioune Joer bis haut spant. Et ass charakteriséiert duerch eng Verbreedung vu multicelluläre Liewensformen a bedeitend geologesch Verännerungen.

Q: Wéi hunn d'Fuerscher de raimleche Muster vum Marine Sauerstoffniveau bestëmmen?

D'Fuerscher hunn eng Maschinn Léieren Approche benotzt fir e bal kontinuéierleche Rekord vu Marine Sauerstoffniveauen duerch d'Phanerozoik Ära ze rekonstruéieren. Dëst huet hinnen erlaabt d'raimlech Verdeelung an d'Evolutioun vu Sauerstoffniveauen iwwer Millioune Joer ze analyséieren.

Q: Firwat sinn d'Plackbewegung a biologesch Innovatioun wichteg fir d'Marine Sauerstoffniveauen ze gestalten?

D'Plackbewegung beaflosst d'Produktiounsquote vun der Ozeanescher Krust, déi mat Sauerstoffniveauen am déiwe kontinentale Regal Mierwaasser verbonnen ass. Biologesch Innovatiounen, wéi d'Kolonisatioun vu Planzen an d'Evolutioun vum Marine Zooplankton, beaflossen d'Sauerstoffdynamik duerch hir Interaktioun mat der Ëmwelt.

Q: Sinn atmosphäresch Sauerstoffniveauen ëmmer mat Marine Sauerstoffniveauen korreléiert?

Nee, atmosphäresch Sauerstoffniveauen sinn net ëmmer direkt mat Marine Sauerstoffniveauen korreléiert. D'Studie huet opgedeckt datt virun der Verbreedung vu Planzen den atmosphäresche Sauerstoff net op den déiwe Kontinentalregal erreecht huet. Wéi och ëmmer, nodeems d'Planzen d'Kontinente koloniséiert hunn, huet den atmosphäresche Sauerstoff ugefaang Sauerstoffniveauen am déiwe Marineëmfeld ze beaflossen.

Q: Wéi eng Faktoren droen zu Variatiounen an déiwe Kontinentalregal Sauerstoffniveauen bäi?

D'Studie identifizéiert d'Entstoe vu Marine Zooplankton als e wesentleche Faktor bei der Variatioun vun déiwe Kontinentalregal Sauerstoffniveauen. D'Präsenz vun hiren haarde Muschelen an fecal Pellets erliichtert d'Senkung vun organescher Matière, Sauerstoff am déiwe Waasser ofbauen. Aner Facteuren, wéi Mieresspigel Ännerungen an Temperatur Ännerungen, kënnen och eng Roll an Sauerstoff Schwankungen spillen.