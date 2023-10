Saisonal Reen initiéiert séier Ëmsaz vu Buedemviren, beaflosst bakteriell Gemeinschaften

Eng rezent Etude duerchgefouert vum UC Davis a Lawrence Livermore National Lab verroden datt saisonal Reen a Kalifornien Grasland déi séier Expansioun an Ëmsaz vu Virussen am Buedem dréit, wat duerno d'Bevëlkerung vu Buedembakterien beaflosst. Am Géigesaz zu der populärer Iwwerzeegung seet d'Etude datt Virussen am Buedem vläicht net esou zerstéierend fir Bakterien sinn wéi virdru geduecht. Amplaz schéngen se wéi Rasenmäher ze funktionnéieren, eeler Zellen eliminéieren a Plaz fir nei Wuesstum ze kreéieren.

Déi komplex Relatioun tëscht Viren an Ökosystemer, dorënner Bakterien, huet laang eng Erausfuerderung fir Fuerscher gestallt wéinst der dynamescher Natur vun dësen Interaktiounen iwwer Zäit a Raum. Wéi och ëmmer, d'Autoren vun der Studie hunn erausfonnt datt den éischte Nidderschlag no enger dréchener Period an de mediterranen Ökosystemer, wéi Kalifornien Grasland, eng Geleeënheet bitt dës Interaktiounen ze observéieren.

D'Fuerscher hunn Buedemproben aus véier verschiddene Kalifornien Graslands gesammelt a simuléiert Nidderschlag am Labo andeems d'gedréchent Proben Waasser ginn. Als Resultat hunn Mikroorganismen a Viren an de Proben gebléit, wat d'Wëssenschaftler erlaabt Ännerungen iwwer eng 10-Deeg Period ze iwwerwaachen.

D'Studie huet opgedeckt datt d'viral Zesummesetzung am Buedem divers war a wesentlech Ännerunge gemaach huet. Um Enn vum Experiment sinn nëmmen 15% vun de Virustypen d'selwecht bliwwen am Verglach zum Ufank. Am Géigesaz, gouf et vill manner Ëmsaz a bakterielle Gemeinschaften observéiert. D'Viren hunn haaptsächlech dominant Aarte vu Bakterien gezielt, awer hunn se net komplett ausgeschaaft.

Et ass bekannt datt Bakterien eng entscheedend Roll an ekologesche Prozesser spillen, sou wéi Kuelestoff- an Nährstoffzyklen am Buedem, a kënnen d'Pflanzengesondheet an d'allgemeng Dynamik vun den Ökosystemer beaflossen. Verstoen wéi Virussen bakteriell Communautéiten Afloss kann wäertvoll Abléck an Buedem Dynamik ginn.

D'Resultater vun der Etude erausfuerderen fréier Viraussetzungen iwwer d'Behuele vu Buedemviren an ënnersträichen d'Noutwendegkeet fir e méi nuancéiert Verständnis vun hirer Bezéiung mat Bakterien. Anstatt Bakterien komplett ze eliminéieren, kënne Virussen an engem sanften Ausgruewungsprozess engagéieren, deen den Ëmsaz fördert an de Wuesstum vun neie bakterielle Populatiounen erliichtert.

Interessanterweis huet d'Etude och opgedeckt datt viral Verhalen an de véier verschiddene Wissland ähnlech Mustere weisen, trotz Variatiounen an der Zesummesetzung a geographescher Hierkonft. Dëst hindeit datt et allgemeng Trends an der viraler Dynamik iwwer Ökosystemer sinn, betount d'Wichtegkeet fir viral Afloss ze berücksichtegen wann Dir bakteriell Gemeinschaften studéiert.

De Lead Autor vun der Studie, Christian Santos-Medellín, war e Postdoctoral Fuerscher um UC Davis wärend der Studie a schafft momentan bei Corteva Agriscience. D'Fuerschungsteam enthält Wëssenschaftler vum Lawrence Livermore National Laboratory, UC Berkeley, an UC Merced, déi d'Kollaborativ Natur vun dëser Enquête demonstréieren.

Insgesamt liwwert dës Etude nei Abléck an wéi Buedemviren sech behuelen a mat Bakterien interagéieren. Andeems se d'Roll verstoen, déi Virussen bei der Gestaltung vun bakterielle Gemeinschaften spillen, kënnen d'Wëssenschaftler e bessert Verständnis vun der Buedemdynamik an hiren Impakt op d'Ökosystemfunktioun kréien.

