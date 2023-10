Selten Varianten am DOT1L Gen verbonne mat Entwécklungsverzögerung a kongenitalen Anomalien

Eng rezent Studie vu Fuerscher vum Baylor College of Medicine an Texas Children's Hospital huet selten Gewënn-vun-Funktioun Varianten am DOT1L Gen identifizéiert, déi mat enger genetescher Stéierung verbonne sinn, charakteriséiert duerch Entwécklungsverzögerung a kongenitalen Anomalien. D'Resultater vun der Studie goufen am American Journal of Human Genetics publizéiert.

D'Studie huet ugefaang wéi néng onrelatéiert Individuen mat intellektueller Behënnerung, Entwécklungsverzögerungen, ënnerschiddlech Gesiichtsmerkmale an aner iwwerlappend Symptomer identifizéiert goufen fir Varianten am DOT1L Gen ze hunn. Dëst war iwwerraschend well de Gen net virdru mat enger genetescher oder neurologescher Stéierung verbonne war.

DOT1L ass e Gen dat en Enzym codéiert genannt Lysin Methyltransferase (KMT). Dëst Enzym füügt Methylgruppen un eng spezifesch Aminosäure präsent op engem Histonprotein, wat den Ausdrock vun Zilgenen reguléiere kann. Virdrun Fuerschung huet gewisen datt Verloscht-vun-Funktioun Varianten an DOT1L dominant mënschlech Entwécklungsstéierunge verursaache kënnen. Wéi och ëmmer, dës Studie huet festgestallt datt dës Gewënn-vun-Funktioun Varianten an DOT1L eng dominant Stéierung duerch en anere Mechanismus verursaachen.

Fir besser ze verstoen wéi d'Varianten an DOT1L d'Stéierung verursaachen, hunn d'Fuerscher sech op Uebstfléien ëmgewandelt. Si hunn erausfonnt datt d'Uebstfléie Versioun vum Gen, bekannt als Grappa (gpp), ähnlech Funktiounen wéi DOT1L bei Mënschen huet. Andeems se mutant Fléien a Fléien mat ënnerdréckten gpp Ausdrock studéieren, hunn se entdeckt datt gpp essentiell ass fir d'Iwwerliewe vu Moucher, déi richteg Entwécklung an d'Funktioun vum Nervensystem. Si hunn och fonnt datt den Ausdrock vu Variante Versioune vum mënschleche DOT1L Gen an dëse Mécken zu méi déifgräifend Mängel a méi héije Niveaue vun der Methylatioun am Verglach zum normalen DOT1L Ausdrock gefouert huet.

Baséierend op dës Erkenntnisser hunn d'Fuerscher ofgeschloss datt d'Gewënn-vun-Funktioun Varianten an DOT1L zu iwwerschësseg enzymatesch Aktivitéit an erhöhte Niveauen vun der Methylatioun féieren, wat méiglecherweis zu de Symptomer beobachtet bei Patienten mat der Stéierung bäidroen. D'Etude proposéiert datt d'Reduktioun vun der DOT1L Aktivitéit eng potenziell therapeutesch Strategie an Zukunft kéint sinn.

Weider Fuerschung ass néideg fir de Mechanismus deen d'Stéierungen ënnersträicht ze verstoen an geziilt Therapien z'entwéckelen. Wéi och ëmmer, dës Etude liwwert wäertvoll Abléck an d'Roll vum DOT1L-Gen bei genetesche Stéierungen a mécht nei Weeër fir Enquête am Beräich vun der Entwécklungsbiologie op.

Quellen:

– American Journal of Human Genetics: Nil, Z., et al. (2023). Selten de novo Gewënn-vun-Funktioun Missense Varianten an DOT1L si mat Entwécklungsverzögerung a kongenitalen Anomalien assoziéiert. doi.org/10.1016/j.ajhg.2023.09.009

- Baylor College vun Medezin

- Texas Kanner Spidol