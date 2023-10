Neie Modell bestëmmt Ursaachen vun Dinosaurier Ausstierwen

Eng nei Modelléierungsmethod, déi vun Dartmouth Fuerscher entwéckelt gouf, huet d'Ursaache vum Ausstierwen vun Dinosaurier an aner Spezies virun 66 Millioune Joer beliicht. D'Studie, publizéiert an der Zäitschrëft Science, huet interconnected Prozessoren benotzt fir massiv Quantitéiten vu geologeschen a Klimadaten ze analyséieren ouni Input vu Wëssenschaftler.

De Modell, ugedriwwen vu bal 130 Prozessoren, analyséiert de fossille Rekord ëmgedréint fir Eventer a Konditiounen z'identifizéieren, déi zum Ausstierwenevent bekannt als de Kretaceous-Paleogene (K-Pg) Ausstierwen gefouert hunn. Andeems de Modell an der entgéintgesate Richtung leeft, hu Fuerscher d'Zil fir all Biases oder virbestëmmte Hypothesen ze eliminéieren.

Mat enger Maschinn Léieren Technik genannt Markov Chain Monte Carlo, hunn d'Prozessoren onofhängeg hir Conclusiounen verglach an nei berechent bis se e Szenario erreecht hunn, deen dem Resultat am fossille Rekord entsprécht. De Modell betruecht iwwer 300,000 méiglech Szenarie vu Kuelendioxid Emissiounen, Schwefeldioxidoutput, a biologesch Produktivitéit virun an no der Ausstierwen.

D'Resultater vum Modell hunn uginn datt déi massiv Ausbréch vun den Deccan Traps am westlechen Indien genuch wieren fir de globalen Ausstierwen auszeléisen. Am Laf vu bal 1 Millioun Joer hunn d'Deccan Traps geschätzte 10.4 Billioun Tonnen Kuelendioxid an 9.3 Billioun Tonnen Schwefel an d'Atmosphär verëffentlecht.

D'Etude huet och eng Ofsenkung vun der Akkumulation vun organesche Kuelestoff am déiwe Ozean ronderëm d'Zäit vum Impakt vum Asteroid bekannt als Chicxulub opgedeckt. Dës Ofsenkung ass méiglecherweis duerch d'Ausstierwen vu villen Arten duerch den Asteroid verursaacht. Donieft gouf et eng Ofsenkung vun der Temperatur opgeholl, verursaacht duerch déi grouss Quantitéit u Schwefel, déi vum Asteroid an d'Loft ausgestouss gouf.

D'Etude ënnersträicht d'Wichtegkeet vu Vulkanausbréch bei Massausstierwen, an obwuel den Asteroidenschlag net wesentlech zu Gasemissiounen bäigedroen huet, huet en eng Roll beim Ausstierwen gespillt. D'Methode vun de Fuerscher fir interconnectéiert Prozessoren ze benotzen huet d'Zäit wesentlech reduzéiert fir d'Donnéeën ze analyséieren, fir Méiglechkeete fir zukünfteg Studien a verschiddenen Äerdwëssenschaftsberäicher opzemaachen.

