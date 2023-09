E potenzielle Link tëscht COVID-19 an Alzheimer Krankheet

By

Eng rezent Etude huet Liicht op e potenzielle molekulare Mechanismus beliicht, deen d'kognitiv Symptomer erkläre kéint, dorënner "Gehirniwwel", erlieft vun Individuen infizéiert mam SARS-CoV-2 Virus. D'Fuerschung proposéiert och e méigleche Link tëscht COVID-19 an der Entwécklung oder Verschlechterung vun der Alzheimer Krankheet.

D'Studie, gefouert vum Cristina Di Primio an hire Kollegen, huet d'Effekter vun der SARS-CoV-2 Infektioun op neuronal Zellen a Mausmodeller exploréiert. D'Team konzentréiert sech op e Protein genannt Tau, dee bekannt ass fir seng Roll an der Entwécklung vun der Alzheimer Krankheet. Bei Individuen mat Alzheimer ginn Tau Moleküle verwéckelt a klamme sech an Neuronen zesummen.

D'Fuerschung huet opgedeckt datt wann SARS-CoV-2 neuronal Zellen oder d'Mausgehir infizéiert, et mat Tau interagéiert, wat e Prozess genannt Hyperphosphorylatioun verursaacht. Dëse Prozess beinhalt d'Additioun vu Phosphatgruppen op Tau op spezifesche Bindungsplazen. Interessanterweis huet d'Hyperphosphorylatioun, déi an der Studie observéiert gouf, d'Phosphorylatiounsmuster spigelt, déi bei Alzheimer Patienten gesi ginn.

Ausserdeem hunn d'Fuerscher eng bedeitend Erhéijung vun Tau Niveauen an der onléislecher Fraktioun vun infizéierte Zellen festgestallt, wat op pathologesch Verännerungen am Protein beweist. Et ass onkloer ob dës Ännerungen en direkt Resultat vum Virus sinn oder en Deel vun enger cellulärer Verteidegungsreaktioun.

Wärend d'Etude wäertvoll Abléck iwwer déi potenziell Verbindung tëscht COVID-19 an der Alzheimer Krankheet gëtt, ass méi Fuerschung gebraucht fir déi ënnerierdesch Mechanismen voll ze verstoen an klinesch Relevanz z'etabléieren. Trotzdem ënnersträichen dës Erkenntnisser d'Wichtegkeet fir déi laangfristeg neurologesch Effekter vum COVID-19 weider z'ënnersichen.

Insgesamt dréit dës Studie zum wuessende Kierper vu Beweiser bäi, déi suggeréieren datt d'COVID-19 Infektioun Implikatiounen iwwer Atmungssymptomer kann hunn. D'Interaktioun tëscht SARS-CoV-2 an Tau bréngt interessant Méiglechkeeten fir zukünfteg Fuerschung an d'Entwécklung vun therapeuteschen Interventiounen.

Journal Referenz: Di Primio, C., et al. (2023) Schwéier akut respiratorescht Syndrom Coronavirus 2 Infektioun féiert zu Tau pathologescher Ënnerschrëft an Neuronen. PNAS Nexus. doi.org/10.1093/pnasnexus/pgad282.

(Notiz: Den ursprénglechen Artikel liwwert méi detailléiert Informatioun a kann iwwer déi geliwwert Journalreferenz zougänglech sinn.)