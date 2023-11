Nei Beweiser suggeréiert Moundformatioun Lénks Deep Mantle Reliquië

By

Wëssenschaftler aus China an den USA hunn eng banebriechend Entdeckung gemaach, déi eng frësch Perspektiv op d'Bildung vum Mound virstellt. Rezent Fuerschung, publizéiert an der Zäitschrëft Nature, proposéiert datt zwee enorm Objeten, déi am déiwe Mantel vun der Äerd begruewe sinn, Iwwerreschter vun der Schafung vum Mound viru ronn 4.5 Milliarde Joer kéinte sinn.

An der Ausrichtung mat der herrschender Theorie behaapten d'Wëssenschaftler datt de Mound geformt gouf nodeems e Mars-Gréisst Planéit genannt Theia mat entweder Gaia oder der fréierer Äerd kollidéiert ass. Dës gewalteg Kollisioun huet d'Äerd hir iewescht Schicht an de Weltraum gedriwwen, wou d'Fragmenter sech schlussendlech zesummegefaasst hunn, fir zum Mound entstanen ze ginn.

Déi international Equipe, besteet aus Fuerscher vum California Institute of Technology, Arizona State University, an dem Shanghai Astronomical Observatory (SHAO), huet zwéngend Beweiser ugebueden fir dës Hypothese z'ënnerstëtzen. Si hypothetiséieren datt ënner dem afrikanesche Kontinent an dem Pazifeschen Ozean zwee Anomalien mat bedeitend Dimensiounen a nidderegen seismesche Geschwindegkeeten am ënneschten Mantel vun der Äerd existéieren. Dës Anomalien, si gleewen, kéinte vu Mantelmaterialien vun Theia ofgeleet ginn (TMMs bezeechent), déi inherent eng Dicht besëtzen 2 bis 3.5 Prozent méi grouss wéi déi vum Proto-Äerdmantel.

Duerch Simulatioune vu kolossalen Auswierkunge huet d'Team opgedeckt datt en Deel vum Theia säi Mantel potenziell fusionéiert an an der Proto-Äerd säi festen ënneschten Mantel no dem kataklysmesche Event deen de Mound geformt huet.

Eng markant Charakteristik vum Theia seng Iwwerreschter, ähnlech zu Moundfielsen, ass hiren héije Eisengehalt, wat hinnen eng méi dichter Zesummesetzung par rapport zu hirer Ëmgéigend gëtt. Nom Auswierkunge sinn dës dichte Blobs, déi zéng Kilometer spannen, méiglecherweis ënnergaangen a sech an thermochemesch Koupe um Äerdkär gesammelt, schlussendlech bis haut iwwerlieft. D'Wëssenschaftler plädéieren datt dëse Prozess eng natierlech Konsequenz vum risegen Impakt duerstellt, deen de Mound entstanen huet.

D'Implikatioune vun dëser Entdeckung verlängeren iwwer d'Moundwëssenschaft. Et bitt de Fuerscher eng innovativ Lens duerch déi d'Äerd intern Struktur, seng laangfristeg Evolutioun, a souguer d'Bildung vum banneschten Sonnesystem begräifen. Ausserdeem proposéiert de Co-Autor Deng Hongping vu SHAO datt dës Etude wäertvoll Abléck an d'Bewunnbarkeet vun Exoplanéiten ausserhalb vun eisem eegene Sonnesystem kéint ginn.

FAQ:

Q: Wat ass déi herrschend Theorie iwwer d'Bildung vum Mound?

A: Déi herrschend Theorie seet datt de Mound geformt gouf nodeems e Mars-Gréisst Planéit mam Numm Theia mat entweder Gaia oder der fréierer Äerd kollidéiert ass.

Q: Wéi eng Beweiser ënnerstëtzen d'Hypothese vu Moundbildende Reliquië am déiwe Mantel vun der Äerd?

A: D'Präsenz vun zwee Kontinentgréissten Anomalien mat nidderegen seismesche Geschwindegkeeten am ënneschten Mantel, ënner dem afrikanesche Kontinent respektiv dem Pazifik Ozean, gëtt als méiglech Beweiser fir Theia Mantelmaterialien ugesinn, déi no der Moundbildung mam Äerdmantel fusionéiert hunn.

Q: Wéi konnten dem Theia seng Reliquië bis haut iwwerliewen?

A: No dem riesegen Impakt sinn dichte Blobs vum Theia seng Iwwerreschter gesenkt an an thermochemesche Koupe um Äerdkär gesammelt, wou se méiglecherweis bis haut bestoe bleiwen.