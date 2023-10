Leit mat HIV mat méi héije Risiko vun der COVID-19 Neiinfektioun, Studie fënnt

Eng nei Etude gefouert vun den Centres for Disease Control and Prevention (CDC) weist datt Individuen mat HIV (PWH) méi héich Tariffer vun der COVID-19 Neiinfektioun hunn am Verglach mat deenen ouni HIV (PWOH).

D'Etude, publizéiert an Emerging Infectious Diseases, analyséiert Daten vu 453,587 Erwuessener zu Chicago, déi mat SARS-CoV-2 infizéiert waren vun hirer initialer Infektioun bis Mee 2022. AIDS Berichterstattung System.

D'Etude huet festgestallt datt 5.3% vun den COVID-positiven Individuen nei Infektioun erlieft hunn, dorënner 6.7% vun PWH a 5.2% vun PWOH. PWH hat e Reinfektiounsquote vu 66 pro 1,000 Persounsjoer, méi héich wéi déi 50 pro 1,000 Persounsjoer ënner PWOH. No Upassung fir aner Faktoren, hat PWH e wesentlech méi héijen Taux vun der COVID-19 Neiinfektioun (1.46 pro 1,000 Persoun Joer) am Verglach zum PWOH.

Et gouf beobachtet datt ënner Individuen déi nei Infektioun erlieft hunn, PWH tendéiert méi al ze sinn (mat engem medianen Alter vu 43 Joer) am Verglach zum PWOH (mat engem medianen Alter vun 36 Joer). PWH waren och méi wahrscheinlech Männer (79.3% versus 40.9%) a Schwaarz (53.7% versus 27.0%). Zousätzlech hat PWH eng méi héich Probabilitéit fir déi primär COVID-19 Impfungsserie a Booster ze kréien am Verglach zum PWOH (31.8% versus 22.1%). Interessanterweis war e méi klenge Prozentsaz vu PWH unvaccinated zu der Zäit vun hirer éischter Infektioun am Verglach zum PWOH (87.5% versus 91.0%).

D'Etude betount d'Wichtegkeet vu PWH no dem recommandéierten COVID-19 Impfungsplang, inklusiv Boosterdosen ze kréien, fir de Risiko vun der SARS-CoV-2 Neiinfektioun ze reduzéieren. Vun den Awunner, déi d'Impfung virun hirer éischter Infektioun kruten, haten 54.2% déi primär Pfizer/BioNTech Impfungsserie ofgeschloss. Ënnert den Individuen, déi nei Infektioun erlieft hunn, haten 39.6% déi primär Serie ofgeschloss, awer nach kee Booster kritt.

Onofhängeg vun der Variantwelle a Kalennerquartier, huet PWH konsequent e méi héijen Taux vun der Reinfektioun gewisen wéi PWOH. Déi héchst Heefegkeet vu Reinfektioun ënner PWH ass während der Omicron Stammpredominanz geschitt, mat 50 Fäll pro 1,000 Persoun Joer. Insgesamt gouf et en Iwwerschoss vu 16 Neiinfektiounen pro 1,000 Persounsjoer gemellt ënner PWH.

Fir SARS-CoV-2 Neiinfektiounen ze vermeiden, ënnersträichen d'Auteuren datt PWH dem empfohlene COVID-19 Impfplang sollt halen, inklusiv Boosterdosen.

Quellen:

- Centres for Disease Control and Prevention (CDC)

- Emerging Infectious Diseases Journal