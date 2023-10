Studie fënnt Reliounsverbänn beaflosst keen Online Pornografie Notzung an Däitschland

Eng rezent Etude publizéiert an den Archives of Sexual Behaviour huet d'Relatioun tëscht reliéiser Associatioun an Online Pornographie Notzung an Däitschland exploréiert. D'Fuerscher hunn Web Tracking Panel Daten kombinéiert mat Ëmfrodaten benotzt fir Abléck an d'Online Behuelen vu verschiddene reliéise Gruppen ze kréien.

Am Géigesaz zu fréiere Studien, déi eng staark Korrelatioun tëscht Relioun a Pornographie Benotzung virgeschloen hunn, weisen d'Resultater datt däitsch Katholike, Protestanten an déi reliéis net verbonne sinn ähnlech wahrscheinlech online Pornographie benotzen. Op der anerer Säit, Membere vu Minoritéitsreliounen, wéi Muslimen oder Orthodox Chrëschten, si manner wahrscheinlech fir online Pornografie ze engagéieren.

D'Etude huet och kontrastéierend Resultater opgedeckt am Verglach mat Fuerschung an anere Länner. An Däitschland, Protestant oder Kathoulesch ze sinn, reduzéiert d'Wahrscheinlechkeet vum Online Pornografie net wesentlech, am Géigesaz zu Länner wéi d'USA. D'Fuerscher spekuléieren datt dësen Ënnerscheed un déi relativ méi liberal Haltung vun däitsche Chrëschten zougeschriwwe ka ginn.

Eng Begrenzung vu fréierer Fuerschung iwwer dëst Thema ass datt et staark op Selbstberichterstattung duerch Ëmfroe vertraut ass, wat u Biases an Ongenauegkeeten ënnerleien kann. D'Benotzung vu Web Tracking Panel Daten bitt eng méi objektiv a präzis Messung vun den Online Verhalen vun Individuen, dorënner Pornographie Notzung.

D'Fuerscher suggeréieren datt d'Resultater vun dëser Etude fréier Viraussetzungen erausfuerderen an d'Wichtegkeet vun alternativ Methoden, wéi Web Tracking, beliichten, fir sensibel Themen wéi Online Pornographie ze studéieren. Andeems Dir op Web Tracking Daten vertrauen, kënnen d'Fuerscher d'Aschränkungen ëmgoen, déi mat selbstberichterten Donnéeën verbonne sinn, fir e méi ëmfaassend Verständnis vun den aktuellen Onlineaktivitéite vun de Leit ze garantéieren.

Insgesamt dréit dës Etude zu eisem Verständnis vun der Bezéiung tëscht reliéiser Bezéiung an der Online Pornografie an Däitschland bäi. Et betount d'Noutwendegkeet fir nuancéiert Fuerschung déi kulturell a reliéis Differenzen berücksichtegt wann se sou Verhalen ënnersicht.

Source: GESIS – Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften

