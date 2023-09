Wéi méi waarm Temperaturen d'Ökosystemer beaflossen: e méi no bei der Zersetzung

D'Erwiermungstemperaturen, déi mam Klimawandel verbonne sinn, ginn erwaart bedeitend Auswierkungen op natierlechen Ökosystemer ze hunn. Wärend e puer Ännerungen, sou wéi Verréckelung an Déiereberäich, relativ einfach kënne sinn, anerer wäerte méi komplex a wäitreechend sinn. Besonnesch d'Zersetzung vu Planzendreck spillt eng entscheedend Roll am Nährstoffzyklus a Kuelestofflagerung an Ökosystemer. Verstoen wéi Zersetzungsraten duerch Erwiermungstemperaturen an aner Faktoren beaflosst sinn ass dofir essentiell.

Rezent Fuerschung gefouert vun Ökologen aus dem Holden Arboretum werft Liicht op d'Interaktiounen tëscht Planzen, Mikroben, an Erwiermungstemperaturen fir d'Zersetzungsraten an engem natierlechen Ökosystem z'änneren. D'Etude, publizéiert am Journal Functional Ecology, baut op fréier Aarbechten déi d'Effekter vun der experimenteller Erwiermung op enger Prairie ënnersicht hunn. Dës Fuerschung huet gewisen datt méi héich Temperaturen d'Zersetzung beschleunegen andeems d'mikrobieller Gemeinschaft verréckelt ass, awer se verlangsamt huet andeems se d'Planzgemeinschaft beaflossen.

Fir dës Interaktiounen weider z'ënnersichen, huet d'Team Labo Experimenter gemaach, wou se ënnersicht hunn wéi Zersetzungsraten beaflosst ginn wann Planzen, Mikroben an Erwiermungstemperaturen all interagéieren. Si hunn erausfonnt datt de Buedemmikrobiellen a Planzengemeinschaften op wichteg Manéier interagéiert hunn. Zum Beispill huet d'Präsenz vun enger méi lues zerfallend Gras Arten d'Zersetzung ofgeholl, awer dësen Effekt gouf nëmmen observéiert wann verschidde Mikroben am Buedem präsent waren. Interessanterweis, wann d'Buedemmikroben op d'Erwiermung ausgesat waren, huet d'Präsenz vu méi vum méi lues zerfallende Gras net d'Zersetzung verlangsamt. Dëst hindeit datt d'mikrobial Gemeinschaft Verréckelung ënner Erwiermung mécht, déi et besser equipéiert maachen fir de verstäerkten Heefegkeet vu bestëmmte Planzenaarten ze handhaben.

Dës Erkenntnisser markéieren d'Komplexitéit vun den Interaktiounen tëscht Erwiermung, Planzengemeinschaften a mikrobielle Gemeinschaften bei der Bestëmmung vun Zersetzungsraten. Si ënnersträichen d'Noutwennegkeet fir verschidde gläichzäiteg Prozesser ze berücksichtegen fir d'Resultater vum Klimawandel op Ökosystemer ze verstoen. Andeems Dir déi komplizéiert Aart a Weis wéi d'Erwiermung verschidden Elementer vun der Ëmwelt beaflosst a wéi dës Ännerungen matenee interagéieren, kënnen d'Fuerscher Abléck an d'Auswierkunge vum Klimawandel op d'Welt kréien. Dëst Wëssen ass entscheedend fir effektiv Strategien z'entwéckelen fir d'Effekter vun Erwiermungstemperaturen op Ökosystemer ze reduzéieren an unzepassen.

Source:

- Emma Dawson-Glass et al., Erwiermungsinduzéiert funktionell Verännerungen an der Zersetzungsgemeinschaft interagéiere mat Planzgemeinschaftskompositiounsverschiebungen fir d'Zersetzung vun der Dreck ze beaflossen, Funktionell Ökologie (2023). DOI: 10.1111/1365-2435.14404