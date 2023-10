D'Roll vum MOF beim Erhalen vun der Mitochondrial Integritéit a Funktioun

Eng rezent Etude vun Fuerscher vum Max Planck Institut vun Immunobiology an Epigenetics gehaal, an Zesummenaarbecht mat Wëssenschaftler vun den Universitéite vu Freiburg a Bonn, huet de kriteschen Impakt vun der Histon Acetyltransferase MOF op Zell Physiologie a Funktioun ausserhalb vum Kär entdeckt. D'Resultater, publizéiert an der Zäitschrëft Nature Metabolism, weisen déi wichteg Roll vum MOF bei der Erhaalung vun der mitochondrialer Integritéit duerch e Prozess genannt Proteinacetylatioun.

Mitochondrien, déi dacks als "Kraafthauser" vun der Zell bezeechent ginn, spillen eng entscheedend Roll an der Zellenergieproduktioun a verschidde physiologesche Prozesser. Déi komplizéiert Kontroll vum celluläre Metabolismus hänkt vun der koordinéierter Interaktioun tëscht dem Kär a Mitochondrien of. Wärend Mitochondrien wesentlech Metaboliten produzéieren, déi fir Zellenergiefuerderunge erfuerderlech sinn, sinn d'Majoritéit vun hire metaboleschen Enzyme vum nukleare Genom kodéiert, wat d'Funktioun vun dësen Organellen héich interdependent mécht.

MOF handelt als molekulare Bréck tëscht Epigenetik a Metabolismus. Et ass en Enzym an e klassesche epigeneteschen Regulateur deen Histonproteine ​​​​acetyléiert, d'Transkriptiounsaktivéierung am Kär fördert. A fréiere Studien goufen MOF a seng Proteinpartner a Mitochondrien festgestallt, awer hir präzis Impakt op d'Mitochondrialfunktioun blouf onbekannt.

Déi rezent Studie weist datt MOF eng pivotal Roll bei der Reguléierung vun der Mitochondrial Physiologie a Funktioun spillt. Verloscht vu MOF a seng assoziéiert komplex Membere féiert zu enger Kaskade vu mitochondriale Mängel, dorënner Fragmentatioun, reduzéierter Cristae Dicht, a behënnert oxidativ Phosphorylatioun. D'Fuerscher hunn eng eenzegaarteg Set vu mitochondriale Proteinen identifizéiert, déi Ännerungen am Acetylatiounsstatus ënnerhuelen wann MOF verluer geet. Ee vun dëse Proteinen, COX17, gouf als e wichtegt Zil vun der MOF-mediéierter Acetylatioun fonnt. Acetylatioun vu COX17 stimuléiert seng Funktioun, ënnersträicht d'Bedeitung vun der Proteinacetylatioun bei der Reguléierung vun der oxidativer Phosphorylatioun.

D'Implikatioune vun dëser Entdeckung sinn extensiv, well dësen neien Abléck d'konventionell Denken iwwer d'Roll vun epigeneteschen Faktoren an der cellulärer Funktioun erausfuerdert. D'Gläichgewiicht vun der Proteinacetylatioun an der Mitochondrien kann e kritesche Faktor sinn fir Zellen vu metabolescher Katastroph ze schützen. Ausserdeem werft d'Etude Liicht op molekulare Weeër, déi Pathologien an Entwécklungsstéierunge féieren, a bitt potenziell therapeutesch Interventiounen an der Zukunft.

D'Fuerscher hunn hir Erkenntnisser vu Mais op mënschlech Patienten mat Mutatiounen am MOF-Gen erweidert, déi mitochondriale Mängel an Entwécklungsanomalien weisen. Andeems d'Atmungsdefekter an de Patient ofgeleete Fibroblasten deelweis ëmgedréit ginn mat Acetylatiounsmimetescher COX17 oder dem Mitochondriale Pool vu MOF, gëtt et Verspriechen fir potenziell therapeutesch Approche.

Als Conclusioun beliicht dës Studie déi entscheedend Roll vum MOF beim Erhalen vun der mitochondrialer Integritéit a Funktioun. Et verdéift eist Verständnis wéi epigenetesch Reguléierer wéi MOF den celluläre Metabolismus beaflossen a gëtt nei Abléck an d'Relatioun tëscht der mitochondrialer Dysfunktioun an der Entwécklungsstéierunge.

