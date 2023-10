Asteroid 33 Polyhymnia: Eng mysteriéis an ultra-dicht Entitéit

Fuerscher vun der University of Arizona zu Tucson hunn eng verwirrend Entdeckung gemaach beim Studium vum Asteroid 33 Polyhymnia. Dësen Asteroid, benannt no der griichescher Muse vun hellege Hymnen, huet den Interessi vun Astrophysiker wéinst senger onheemlecher Dicht gesuergt. Tatsächlech ass 33 Polyhymnia sou dicht datt d'Wëssenschaftler hypothetiséieren datt et aus Elementer besteet, déi net am periodeschen Dësch fonnt ginn.

D'Méiglechkeet vun Asteroiden, déi op der Äerd onbekannte Kompositioune hunn, ass besonnesch bedeitend fir déi, déi an de Weltraummining-Bestriewungen involvéiert sinn. Firmen, déi interesséiert sinn fir Asteroide fir Edelmetaller wéi Gold ze minen, géifen d'Existenz vun esou Elementer ganz interessant fannen.

An enger Etude publizéiert am The European Physical Journal Plus, Fuerscher klasséiert 33 Polyhymnia als kompakt ultradense Objet (CUDO) a fonnt datt et eng gemooss Dicht méi héich wéi all bekannt Element op der Äerd huet. Si spekuléieren, datt dësen Asteroid aus superheavy Elementer besteet, déi virdru vun de Mënschen net identifizéiert goufen.

D'Dicht vun dësen hypotheteschen Elementer wier nach méi grouss wéi déi vum Osmium, deen momentan dat dichtst bekannt natierlecht stabilt Element ass. Mat enger Atomzuel vu ronn 164 géifen dës Elementer den Osmium an der Dicht iwwerschreiden.

D'Universitéit vun Arizona Team huet d'Eegeschafte vun Elementer exploréiert mat Atomzuelen méi héich wéi déi am periodeschen Dësch. Och wa se Elementer wéi Osmium an anerer ënnersicht hunn, déi kënschtlech mat méi héijen Atomzuelen produzéiert goufen, konnten se keng mat Massendichte fannen, déi d'Observatioune vun der 33 Polyhymnia ausmaachen.

D'Fuerscher hu virgeschloen datt wann superheavy Elementer stabil genuch sinn, se potenziell an de Käre vun dichten Asteroide wéi 33 Polyhymnia existéiere kënnen. Dëst mécht faszinéierend Méiglechkeeten op fir weider Exploratioun a Verständnis vun der Zesummesetzung vun Asteroiden an eisem Sonnesystem.

Déi rezent Efforte vun der NASA fir Proben vun Asteroiden ze studéieren an ze kréien alignéieren d'Resultater vun der University of Arizona. Déi erfollegräich Erhuelung vun der éischter Asteroideprobe vum Asteroid Bennu, souwéi de Start vun der Psyche Raumschëff fir de metalleschen Asteroid Psyche ze studéieren, ënnersträicht d'Wichtegkeet vun der Untersuchung vun dësen Himmelskierper. Dës Missioune kéinte wäertvoll Abléck an d'Bildung an d'Zesummesetzung vun Asteroiden ubidden, wat d'fréi Geschicht vun eisem Sonnesystem beliicht.

Quellen:

- Universitéit vun Arizona Fuerscher, The European Physical Journal Plus