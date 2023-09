Zeien déi spektakulär Nordliichter an Irland an Nordirland

D'Nordliichter, ee vun de beandrockendsten natierlechen Affichage op der Welt, kënnen op verschiddene Plazen iwwer Irland an Nordirland gesi ginn. Och wann et keng Garantie gëtt fir dës wonnerschéi Liichtshow ze gesinn, kann déi kommend Equinox den 23. September eng besser Chance bidden, laut den David Moore, Redakter vum Magazin Astronomy Ireland. D'Konditiounen am Magnéitfeld vun der Äerd an d'Schréiegt vum Planéit während dëser Zäit erhéijen d'Méiglechkeet d'Aurora ze gesinn.

Déi ländlech Nordküst vun Nordirland gëtt als ee vun de beschte Plazen ugesinn fir d'Luuchten ze beobachten, well et keng Stadluuchten an der Distanz sinn an d'Vue iwwer den Atlanteschen Ozean kuckt. Mayo, deen och eng Vue op den Ozean huet, ass eng aner gutt Plaz fir d'Nordliichter ze gesinn. Wéi och ëmmer, kloren Himmel ass essentiell fir vun all Plaz am Land ze gesinn.

De Prozess vun der Aurora fänkt mat Sonnefakelen op der Sonn un, déi Milliarden Tonnen Stralung an de Weltraum fräiginn. Dës Atompartikelen erreechen d'Äerdatmosphär no ongeféier zwee Deeg a ginn duerch d'Äerdmagnéitfeld an den Nord- a Südpol gezunn. Wéi se mat Atomer a Molekülen an der Atmosphär kollidéieren, generéiere se vibrant Faarwen, déi d'Nordliichter charakteriséieren.

D'Intensitéit vun de Luuchten hänkt vun der Aktivitéit vun de Partikelen of, mat enger typescher ovaler Form déi sech ëm den Nordpol formt. A rare Fäll, wann et eng grouss Sonneexplosioun ass, erweidert de Rank a kann esou wäit südlech wéi Irland erreechen. Fir d'Chancen ze erhéijen fir d'Aurora ze gesinn, ass et entscheedend fir vu Mënsch gemaachte Luuchten ewech ze sinn. Wunnen an enger Stad oder Stad kann nëmmen e Bléck grouss Affichage ginn, während däischter Plazen am Land eng besser Vue bidden.

Astronomie Irland bedreift en Aurora Alarmservice, deen alldeeglech Updates iwwer d'Himmelbedéngungen ubitt an d'Méiglechkeet d'Nordliichter ze gesinn. Et ass wichteg ze notéieren datt d'Aurora zu all Moment an der Nuecht gesi ka ginn, mat Dauer vun e puer Stonnen bis déi ganz Nuecht.

Och wann d'Wiederkonditiounen an Irland dacks Erausfuerderunge stellen, sinn déi nächst Jore villverspriechend fir d'Nordliichter ze gesinn, well d'Sonneaktivitéit op den Héichpunkt am Joer 2025 ass. Also, haalt den Himmel en Aa an hofft op kloer Nuechten fir dës Erstaunung ze erliewen- inspiréierend natierlech Phänomen.

