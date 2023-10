Rising Spacecraft lancéiert Impact Earth Stratosphär

Déi ëmmer méi grouss Zuel vu Raumschëffer a Satellitelancéiere huet bedeitend Quantitéiten u Metaller an d'Stratosphär agefouert, wat Konsequenze fir d'Klima, d'Ozonschicht an d'Bewunnbarkeet vun der Äerd kann hunn. Fuerschung vu Wëssenschaftler vun der Purdue Universitéit huet onendlech Niveauen vun Legierung Aerosolen an der Atmosphär duerch Fliger-baséiert Miessunge festgestallt.

Dëst mënschlech gemaacht Material gëtt an der Stratosphär fonnt, eng onbeschiedegt Regioun vun der Atmosphär. D'Präsenz vun dëse Metaller an der Stratosphär verännert d'atmosphäresch Chimie a kann Implikatioune fir d'Ozonschicht an d'allgemeng atmosphäresch Stabilitéit hunn. Mat dem erwaarten Opstig vu bis zu 50,000 méi Satellitte bis 2030, ass de genauen Impakt op d'Atmosphär nach ëmmer onsécher.

D'Team vu Wëssenschaftler huet d'Atmosphär probeiert mat Hëllef vun Tools, déi un der Nueskegel vu Fuerschungsfliger befestegt sinn, Daten iwwer 11 Meilen iwwer der Äerduewerfläch sammelen. Si hunn bedeitend Quantitéiten u Metaller an Aerosolen entdeckt, déi wahrscheinlech aus Raumschëffer a Satellitestarten a Reentries ofgeleet ginn. Elementer wéi Lithium, Aluminium, Kupfer a Bläi goufen a grousse Quantitéite fonnt, méi wéi déi, déi am natierleche kosmesche Stëbs fonnt goufen. Ausserdeem hunn e groussen Deel vun de Schwefelsäurepartikelen, déi eng Roll spillen fir d'Ozonschicht ze schützen an ze pufferen, Raumsondmetaller enthalen.

Et gëtt geschat datt sou vill wéi 50,000 zousätzlech Satellitte bis 2030 gestart kënne ginn, wat potenziell zu der Halschent vun de Stratosphäresch Schwefelsäurepartikelen aus Metaller aus der Reentry enthalen. Déi laangfristeg Auswierkunge vun dësen Ännerungen op d'Atmosphär an d'Ozonschicht bleiwen nach ze verstoen.

D'Studie vun der Stratosphär ass Erausfuerderung wéinst senger Fernplaz, awer Fuerschungsefforte vun der Purdue University an dem Airborne Science Program vun der NASA hunn wäertvoll Abléck geliwwert. Fligeren, déi mat Probeinstrumenter ausgestatt sinn, gi benotzt fir d'Sammlung vun ongestéierten Loftproben ze garantéieren.

D'Stratosphär ass en entscheedende Bestanddeel vun der Äerdatmosphär, an huet d'Ozonschicht, déi d'Liewen op eisem Planéit virun schiedlechen ultravioletter Strahlung schützt. D'Stabilitéit vun der Stratosphär gouf an de leschte Joerzéngte gestéiert wéinst Faktoren wéi Chlorfluorkuelestoff. Wärend Efforte gemaach gi fir d'Ozonschicht ze reparéieren an z'erfëllen, stellt den Impakt vu Raumschëffstarten nei Erausfuerderungen.

Déi ëmmer méi grouss Zuel vu Raumschëfferstarten an hir dauerhaft Ierfschaft a Form vu Metaller an der Stratosphär ënnersträicht d'Noutwendegkeet fir weider Fuerschung an Analyse iwwer déi potenziell Konsequenze fir d'Klima an d'Bewunnbarkeet vun eisem Planéit. Dës Auswierkunge verstoen wäert entscheedend sinn wéi mir de Weltraum weiderfuere loossen an Satellitentechnologie fir verschidden Zwecker benotzen.

Quellen:

- Alliéierten: Eng Mëschung aus zwee metalleschen Elementer déi typesch benotzt gi fir méi Stäerkt oder méi héich Korrosiounsbeständegkeet ze ginn.

- Säure: All Substanz déi, wann se am Waasser opgeléist gëtt, e pH manner wéi 7.0 gëtt oder e Waasserstoffion spendt.

- NASA: National Aeronautics and Space Administration.

- Proceedings vun der National Academy of Sciences.

- Purdue Universitéit.

- National Oceanic and Atmospheric Administration: D'National Oceanic and Atmospheric Administration ass eng US Regierungsagentur déi sech op d'Konditiounen an d'Verännerunge vun den Ozeanen an d'Atmosphär vun der Äerd konzentréiert.