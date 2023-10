Neie Planéit entsteet aus massiver Kollisioun vu Rise Planéiten

By

Astronomen hunn potenziell den Afterglow vun enger massiver Kollisioun tëscht zwee risege Planéiten fir d'éischte Kéier festgestallt. Dës Kollisioun kéint zu der Bildung vun engem ganz neie Planéit féieren, wat eng selten Geleeënheet bitt fir d'Gebuert vun enger Welt ze gesinn an Abléck an de Prozess vun der Planéitbildung ze kréien.

Am Dezember 2021 hunn d'Astronomen e Sonnähnleche Stär, bekannt als ASASSN-21qj, observéiert, deen iwwer e puer Méint flikkert an Ännerungen a sengem sichtbare Liicht erlieft huet. Dës Dimmung gouf ufanks u Material zougeschriwwen, dat tëscht dem Stär an der Äerd passéiert. Wéi och ëmmer, en Amateur Astronom mam Numm Arttu Sainio huet gemierkt datt d'Emissioun vum Infrarout Liicht vum Stär Joer eropgaang ass ier d'siichtbar Liichtdimmung geschitt ass.

Baséierend op dës Observatioune proposéieren d'Wëssenschaftler datt d'Flameren an d'Erhéijung vum Infraroutliicht duerch eng kataklysmesch Kollisioun tëscht zwee Planéiten erkläert kënne ginn. Risen Auswierkunge, wéi dës Kollisiounen, ginn ugeholl datt se eng entscheedend Roll an de leschte Stadien vun der Planéitbildung spillen, hir Gréissten, Kompositiounen a Bunnen formen.

Wann d'Kollisiounshypothese richteg ass, hätt den Impakt eng bedeitend Quantitéit un Energie fräigelooss, d'Material vun de kollidéierende Planéiten iwwerhëtzt a geschmollt. Dëst hätt eng waarm, glühend Mass honnerte Mol méi grouss wéi déi ursprénglech Planéiten geformt. D'Observatioune vu verstäerkten Infrarout Liicht entstinn méiglecherweis aus dësem massive Kierper deen Hëtzt emittéiert.

D'Kollisioun hätt och Schutt a verschidde Bunnen ronderëm de Stär ausgestouss, vun deenen e puer verdampft hätten, an d'Wolleke vu klengen Äis a Fielskristalle bilden. Dës Wolleke hunn zu sporadescher Dimmung vum sichtbare Liicht vum Stär gefouert wéi se tëscht ASASSN-21qj an der Äerd passéiert hunn.

D'Resultater suggeréieren datt déi kollidéierend Planéite méiglecherweis ähnlech wéi Uranus an Neptun an der Gréisst waren, mat enger bedeitender Quantitéit Äis. D'Kollisioun ass méiglecherweis op enger Distanz méi wäit vum Stär geschitt, a gläicht de baussenzege Regiounen vun eisem Sonnesystem anstatt dicht gepackte Planéitesystemer, déi soss anzwuesch observéiert goufen.

Andeems een dëse Stäresystem iwwer Zäit studéiert, hoffen d'Wëssenschaftler weider Abléck an d'Bildung vu Planéiten ze kréien. Zukünfteg Observatioune mat Teleskope wéi NASA JWST erlaben d'Fuerscher d'Gréissten an d'Zesummesetzung vun de Schuttpartikelen ze bestëmmen, d'Chemie vum Post-Impact Kierper ze analyséieren a säi Ofkillungsprozess ze verfolgen. Si kënne souguer d'Entstoe vun Neimounden gesinn.

Dës Entdeckung bitt eng eenzegaarteg Geleeënheet fir d'Bildung vun engem neie Planéit an Echtzäit ze beobachten an eist Verständnis auszebauen wéi riseg Auswierkunge planetaresch Systemer formen.

Quellen:

- Simon Lock, NERC Research Fellow, School of Earth Sciences, University of Bristol

– Matthew Kenworthy, Associate Professor in Astronomie, Leiden University

– Zoe Leinhardt, Associate Professor, School of Physics, University of Bristol