Parasiten manipuléieren Hosten mat geklauten Genen, Studie fënnt

Wëssenschaftler am RIKEN Center for Biosystems Dynamics Research hunn eng faszinéierend Method entdeckt déi Parasiten benotze fir hir Hosten ze manipuléieren: geklaut Genen, déi duerch horizontale Gentransfer opkaf ginn. D'Studie, publizéiert an der Current Biology, weist datt Parasiten d'Fäegkeet hunn d'Hostverhalen fir hir eegen Iwwerliewe a Reproduktioun ze manipuléieren.

Ee Beispill vun dëser Manipulatioun ass bei Päerdshaarwürmer ze gesinn. Dës Würmer ginn am Waasser gebuer a vertrauen op Waasserinsekte fir se op dréchent Land ze transportéieren. Soubal se hir terrestresch Gäscht erreechen, wéi Heesprénger oder Mantisen, manipuléieren d'Würmer hiert Verhalen fir sécherzestellen datt se schliisslech an d'Waasser zréckkommen, wou se hire Liewenszyklus kënne weiderféieren. Wärend fréier Studien d'Benotzung vu molekulare Mimik vu Parasiten virgeschloen hunn, ass de genaue Mechanismus hannert dësem Phänomen elusiv bliwwen.

Fir Liicht op dëst Thema ze werfen, hunn d'Fuerscher den Genausdrock an engem Chordodes Päerdshaarwuerm iwwerpréift, während et säi Mantishost manipuléiert huet. Si hunn entdeckt datt de Wurm iwwer 3,000 Genen méi intensiv während der Manipulatioun ausgedréckt huet, wat d'Produktioun vu Proteinen ugeet, déi den Nervensystem vum Host beaflossen. Am Géigesaz, Genausdrock an de Mantis Gehirer blouf onverännert am Verglach mat oninfizéierte Mantisen.

D'Fuerscher hunn dunn hir Opmierksamkeet op d'Origine vun den Genen gedréint, déi an der Manipulatioun vum Host involvéiert sinn. Si hunn erausfonnt datt vill vun de Päerdshaarworm Genen bemierkenswäert ähnlech waren wéi déi, déi an de Mantis fonnt goufen. Dëst hindeit datt d'Gen duerch horizontale Gentransfer erfaasst goufen, e Prozess an deem Genen ouni Reproduktioun tëscht Organismen transferéiert ginn. Horizontal Gentransfer kann bedeitend evolutiv Konsequenzen hunn, wat d'Organismen erméigleche séier nei Genen oder Funktiounen z'erhalen.

Weider Analyse ënnerstëtzt d'Iddi datt d'molekulare Mimik, déi an de Päerdshaarwürmer observéiert gëtt, e Resultat vum horizontalen Gentransfer vu Mantis ass. D'Fuerscher hunn erausfonnt datt Schlësselgenen, déi an der Hostmanipulatioun involvéiert sinn, mat deenen an Mantisen passen, awer fehlend oder anescht waren an Päerdshaarwürmerarten, déi keng Mantis-Host benotzen. Dës Mimik Genen, besonnesch déi verbonne mat Neuromodulatioun, Liichtattraktioun, an circadian Rhythmen, schéngen eng vital Roll bei der Hostmanipulatioun ze spillen.

Horizontalen Gentransfer gouf wäit a Bakterien observéiert als e Mechanismus fir Antibiotikresistenz z'entwéckelen. D'Entdeckung vun dësem Prozess ënner multicellulären Organismen bitt wäertvoll Abléck an d'Evolutioun. D'Fuerscher hoffen den Hoerworm als Modell ze benotzen fir den horizontalen Gentransfer weider z'ënnersichen an eist Verständnis vun der evolutiver Adaptatioun ze verbesseren.

