Young Star Cluster Near Black Hole Erausfuerderungen Theorie vu Stärebildung

Fuerscher hunn entdeckt datt de Stärekoup IRS13, deen no beim supermassive schwaarze Lach Sagittarius A* am Zentrum vun eiser Galaxis läit, vill méi jonk ass wéi virdru geduecht. Dës Erfindung fuerdert existéierend Theorien iwwer Stärebildung an der Géigend vu schwaarze Lächer a bitt nei Abléck an d'Geschicht an d'Zukunft vun eiser Galaxis.

D'international Fuerschungsteam, gefouert vum Dr. Florian Peißker vun der Universitéit Köln, huet Daten aus e puer Teleskope analyséiert, déi e puer Joerzéngte spannen, fir den IRS13 Stärekoup am Detail ze studéieren. Si hu festgestallt, datt d'Stären am Stärekoup nëmmen e puer honnertdausend Joer al sinn, vill méi jonk wéi erwaart.

D'Präsenz vu sou vill jonke Stären no beim supermassive schwaarze Lach widdersprécht deem wat aktuell Theorien viraussoen. Héichenergesch Stralung a Gezäitekräfte sollen et fir jonk Stäre schwéier maachen an dëser Regioun ze existéieren. Wéi och ëmmer, d'Team suggeréiert datt den IRS13 eng turbulent Formatioun hat, beaflosst vu Faktoren wéi Reibung mam interstellare Medium, Kollisiounen mat anere Stärekéip a seng intern Dynamik. D'Schwéierkraaft vum Schwaarze Lach huet schlussendlech de Stärekoup erfaasst, wat zu der Bildung vun engem Bogenschock gefouert huet an eng weider Stärebildung ausgeléist huet.

D'Etude huet och den James Webb Weltraumteleskop (JWST) benotzt, deen e Spektrum vum Galaktesche Zentrum fräi vun atmosphäreschen Interferenz zur Verfügung gestallt huet. Dës spektroskopesch Analyse huet d'Präsenz vu Waasseräis opgedeckt, allgemeng ronderëm jonk stellar Objeten fonnt, wat zousätzlech Beweiser fir de jonken Alter vun de Stären no beim Schwaarze Lach ubitt.

Den Dr Michal Zajaček, e Wëssenschaftler vun der Masaryk Universitéit, bemierkt datt IRS13 de Schlëssel hält fir den Urspronk vun der dichter Stärebevëlkerung am Zentrum vun eiser Galaxis ze verstoen. D'Resultater suggeréieren datt ganz jonk Stäre sech a Stärekéip wéi IRS13 an der Géigend vum supermassive schwaarze Lach geformt hunn.

Dës Fuerschung fuerdert virdru Viraussetzungen iwwer d'Stärebildung bei schwaarze Lächer eraus a mécht Méiglechkeeten op fir weider Ermëttlungen iwwer d'Verbindung tëscht dem schwaarze Lach senger direkter Ëmgéigend a Regiounen e puer Liichtjoer ewech.

Quellen:

- Etude Titel: "Den Evaporating Massive Embedded Stellar Cluster IRS 13 No bei Sgr A *. I. Detektioun vun enger räicher Bevëlkerung vu Staubegen Objeten am IRS 13 Cluster"

- The Astrophysical Journal

- James Webb Weltraumteleskop (JWST)

- Definitioun vu schwaarzt Lach

- Definitioun vum James Webb Weltraumteleskop

- Definitioun vum Astrophysical Journal

- Definitioun vun der Mëllechstrooss