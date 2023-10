By

Astrophysiker hunn eng nei Method proposéiert fir d'Inkonsistenz bei der Messung vun der Expansiounsquote vum Universum unzegoen, allgemeng bekannt als "Hubble Spannung". D'astrophysesch Gemeinschaft huet sech mat enger "Kris an der Kosmologie" gekämpft well et Inkonsistenz gouf fir den Expansiounsrate ze moossen, och bekannt als den Hubble Konstant. Dës Diskrepanz entsteet aus der Cosmic Distance Ladder, wou Astronomen verschidde Methode benotze fir relativ Distanzen iwwer méi laang Skalen ze moossen.

An enger rezenter Etude huet en internationalt Team vun Astrophysiker eng nei Approche proposéiert fir kosmesch Expansioun ze moossen andeems se kollidéierend Neutronestäre observéieren, och bekannt als Kilonovae. D'Fuerscher hunn argumentéiert datt se duerch d'Studie vun dësen Eventer konsequent Miessunge vum Hubble Konstant kréien an d'Hubble Spannung léisen.

D'Galaxien am Universum beweegen sech ëmmer méi vuneneen ewech duerch d'Expansioun vum Weltraum selwer. Dem Edwin Hubble seng Observatioune am fréien 20. Joerhonnert hunn bewisen, datt wat eng Galaxis méi wäit ass, wat se méi séier zréckgeet. Dëst huet d'Wëssenschaftler gefouert fir ze probéieren den Hubble Konstant ze moossen, deen d'Expansiounsquote vum Universum duerstellt.

D'Team vu Fuerscher huet virgeschloen datt d'Studie vun kollidéierende Neutronestären, déi zu Kilonova-Explosiounen resultéieren, wäertvoll Abléck iwwer d'Mess vun Distanzen am Kosmos kéint ginn. Duerch d'Analyse vun dësen Explosiounen hunn si eng bemierkenswäert Symmetrie entdeckt, déi als nei Method fir Distanzmessung benotzt ka ginn.

Dës Propositioun baut op fréier Fuerschung déi d'kugelfërmeg Symmetrie vu Kilonova-Explosiounen an hir Korrelatioun mat der fundamentaler Physik bewisen huet. D'Resultater vum Team hunn potenziell Implikatioune fir den Alter vum Universum genau ze moossen.

Als Ofschloss, andeems se kollidéierend Neutronestären observéieren, hoffen d'Astrophysiker déi lafend Diskrepanz bei der Messung vun der Expansiounsquote vum Universum unzegoen an d'Hubble Spannung ze versöhnen. Dës nei Method fir Distanzmessung kéint zu méi genee Schätzunge vum Hubble Konstant féieren an nei Abléck an d'Natur vum Kosmos opmaachen.

