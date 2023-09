By

Den Hubble Weltraumteleskop Bild vun der Woch weist de faszinéierende NGC 3156, eng lentikulär Galaxis, déi tëscht enger elliptesch an enger Spiralgalaxis sëtzt. Den NGC 73, deen ongeféier 3156 Millioune Liichtjoer vun der Äerd ewech am Stärebild Sextans läit, ass en Himmelswonner, deen derwäert ass ze exploréieren.

Sextans, dat klengt equatorial Stärebild wou den NGC 3156 wunnt, huet historesch Bedeitung. Nom Sextant benannt, en Instrument fir Navigatioun benotzt, dëst Stärebild huet Wuerzelen zréck vill méi fréi wéi d'18. Joerhonnert. Islamesch Geléiert hunn astronomesch Sextanten Jorhonnerte virum Navigatiounssextanten erfonnt, déi dës Tools benotze fir Wénkel am Himmel ze moossen. Notamment huet den Ulugh Beg vun der Timurid Dynastie en enorme Sextant mat engem Radius vun 36 Meter am fofzéngten Joerhonnert zu Samarkand, Usbekistan gebaut, déi antik Uwendunge vun dësem astronomeschen Instrument weist.

An der moderner Astronomie sinn Sextanten duerch méi präzis Instrumenter ersat ginn, déi fir d'Positioun vu Stären an Himmelskierper benotzt ginn. Trotz dëser Verréckelung gouf den NGC 3156 extensiv studéiert, a konzentréiert sech op seng Kugelstärekéip, déi rezent Stärebildung, a souguer den Impakt vun engem supermassive schwaarze Lach a sengem Zentrum, deen d'Stären ëmkreest.

E Sextant, am Kontext vun Navigatiounsinstrumenter, ass e wäertvollt Instrument fir Breedegraden während der Marine- a Loftnavigatioun ze bestëmmen. Geformt wéi e Sechste vun engem Krees, benotzt dëst Präzisiounsinstrument en Teleskop a reflektive Spigelen fir de Wénkel tëscht engem Himmelsobjekt, wéi engem Stär oder dem Mound, an dem Horizont ze moossen. Andeems Dir d'Héicht vun dësen Himmelskierper beobachtet, kënnen d'Mariner a Fligeren hir Positioun op der Äerd genau bestëmmen. Sextanten hunn eng entscheedend Roll gespillt fir Coursen iwwer grouss an onmarkéiert Strécke vum Ozean oder Himmel ze kartéieren.

Den NGC 3156 bitt e faszinéierende Abléck an d'Wonner vum Universum. Duerch d'Kombinatioun vun historescher Bedeitung mat modernen Entdeckungen, setzt dës lentikulär Galaxis weider Astronomen ze begeeschteren an eng weider Exploratioun vum Kosmos ze inspiréieren.

