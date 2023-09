Astronomen Entdeckt Potential Star Somen an Infrarout Däischter Wolleken

Eng rezent Etude, déi vun Astronomen duerchgefouert gouf, mat dem Atacama Large Millimeter/Submillimeter Array (ALMA) Teleskop, huet neit Liicht op d'Bildung vun Héichmassstäre gewerft. D'Fuerscher konzentréieren sech op 39 Infrarout-däischter Wolleken (IRDCs), déi massiv, kal an dicht Wolleken vu Gas a Stëbs sinn, déi gegleeft sinn d'Gebuertsplaze vu massive Stären.

D'Team entdeckt iwwer 800 potenziell Stäre Somen, oder molekulare Wollekkären, bannent dësen IRDCs. Interessanterweis feelen 99 % vun dëse Kären déi néideg Mass fir sech zu Héichmassstären z'entwéckelen, wat suggeréiert datt de Bildungsmechanismus fir Héichmassstäre grondsätzlech vun deem vun Niddermassestäre ënnerscheet.

Eng interessant Erkenntnis aus der Studie ass d'Verdeelung vun dëse Kären. A Stärekoup sinn Héichmassstäre typesch zesumme gruppéiert, während Niddermassestäre méi wäit verbreet sinn. Wéi och ëmmer, d'Fuerscher hunn erausfonnt datt d'Plaze vu méi héije Massekäre bannent den IRDCs keng Präferenz hunn am Verglach mat de Positioune vu méi héije Massekären. Amplaz huet d'Team observéiert datt méi dichter Kären éischter lokal konzentréiert waren. Dëst weist datt méi dichter Kären, anstatt einfach méi massiv Käre, d'Virgänger fir Héichmassstäre kënne sinn.

D'Bildung vu Stäre mat héijer Mass ze verstoen ass entscheedend well se eng vital Roll an der Evolutioun vum Universum spillen. Héichmassestäre droen zur Verëffentlechung vu schwéieren Elementer an hiren explosive Doudesfäll bäi, well Supernovae Schockwellen kreéieren, déi hir Ëmfeld formen. Wéinst hirer Raritéit ass de Mechanismus duerch deen massiv Stäre entstinn awer schlecht verstanen bliwwen.

Dës Etude gëtt wäertvoll Abléck an déi fréi Etappe vun héich-Mass Stär Formatioun. Duerch d'Identifikatioun vun potenzielle Stäre Somen bannent IRDCs kënnen d'Astronomen hiert Verständnis vun de komplexe Prozesser erweideren, déi an der Gebuert vu massive Stären involvéiert sinn.

