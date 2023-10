By

An der hektescher Welt vun haut ass et einfach eis kierperlech Gesondheet ze vernoléissegen. Wéi och ëmmer, wéi mir Alter sinn, gëtt d'Prioritéit vun der kierperlecher Fitness ëmmer méi wichteg. Regelméisseg Übung a Resistenztraining kann hëllefen, Altersbezunnen Muskelverloscht ze bekämpfen an d'allgemeng Liewensqualitéit ze verbesseren.

Sarcopenia, den altersbedéngte Verloscht vu Muskelfunktioun a Mass, beaflosst e groussen Deel vun der eelerer Bevëlkerung weltwäit. Dësen Zoustand ass verbonne mat engem erhéicht Risiko fir ze falen, Herz-Kreislauf-Krankheeten, metabolesche Krankheeten an aner Gesondheetsprobleemer.

Studien hu gewisen datt d'Integratioun vun der Resistenztraining an en Trainingsprogramm hëllefe kann den Taux vum Muskelfall ze bremsen a souguer e Verloscht vun der Muskelfunktioun verhënneren. Muskelkraaft bauen ass entscheedend fir Sarkopenie ze bekämpfen. Rezent Beweiser hindeit datt niddereg Muskelkraaft e Schlësselfaktor ass deen zu der Konditioun bäidréit.

Resistenztraining muss net intensiv oder extrem sinn. Et kann einfach Aktivitéiten involvéieren wéi Trapen eropgoen oder Epicerie droen. Andeems Dir regelméisseg kierperlech Aktivitéit engagéiert, kënnt Dir Är Muskelkraaft, Ausdauer an allgemeng kierperlech Fitness verbesseren.

Regelméisseg Übung kann och e positiven Impakt op Ären Alldag hunn. Et kann Iech hëllefen alldeeglech Aufgaben auszeféieren ouni kierperlech ustrengend ze fillen. Zousätzlech, kierperlech aktiv ze bleiwen kann dauerhaft Erënnerungen mat Äre Léifsten kreéieren, déi Dir soss net konnt erliewen.

Et ass ni ze spéit fir Är kierperlech Gesondheet ze prioritären. Resistenztraining an Ärer Routine integréieren kann Iech hëllefen d'Muskelkraaft z'erhalen an Är allgemeng Liewensqualitéit ze verbesseren wéi Dir Alter.

Quellen:

– Zachary Gillen, Übungsphysiolog an zertifizéiert Stäerkt a Conditioun Spezialist

