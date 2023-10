Zeien vun der spektakulärer Eruptioun vum Steamboat Geyser am Yellowstone National Park

Den Ausbroch vum Steamboat Geyser am Yellowstone National Park ass eng bemierkenswäert Vue déi vill Besucher hoffen ze erliewen. D'Kathleen Rynkiewicz-Stuby hat déi onheemlech Geleeënheet dëst Spektakel viru kuerzem ze gesinn, wéi den héchsten aktive Geyser vun der Welt ausgebrach ass, waarm Waasser an Damp bis zu 400 Fouss an d'Loft erschoss huet. Si huet e Video vun der Manifestatioun erfaasst, déi eng atemberaubend Dampkolonne gewisen huet, déi kräfteg aus dem Geyser verdriwwen ass, begleet vun engem Klang, deen un e Jetmotor erënnert.

Steamboat Geyser, am Norris Geyser Basin, ass de Moment a senger aktiver Period déi jeemools opgeholl gouf. Am Géigesaz zu de prévisibelen Ausbréch vum Old Faithful sinn d'Eruptioune vum Steamboat héich onberechenbaren, sou datt et en elusive Phänomen ass fir Zeien. Wéi och ëmmer, et ginn Unzeeche datt d'Visiteuren oppassen kënnen fir hir Chancen ze erhéijen fir Steamboat an all senger Herrlechkeet ze gesinn.

De Mike Polen, e Fuerschungsgeophysiker a Wëssenschaftler, dee vum Yellowstone Volcano Observatoire zoustänneg ass, huet déi verschidde Phasen vun engem typesche Steamboat Ausbroch erkläert. Déi initial Phase, bekannt als Waasserphase, dauert e puer Minutten a implizéiert Waasser op 300 bis 400 Fouss héich. Duerno geet de Geyser an d'Dampphase, déi bis zu 24 Stonnen mat ofhuelender Intensitéit dauere kann. De Video, dee vum Rynkiewicz-Stuby ageholl gouf, huet d'Dampphase vum Ausbroch erfaasst, wat beweist datt et kuerz no der Waasserphase ofgeschloss gouf.

All Geyser zu Yellowstone huet seng eege eenzegaarteg Perséinlechkeet an Ausbroch Zäitplang. Wärend Old Faithful op engem reguläre Zäitplang ausgebrach ass, sinn d'Eruptioune vum Steamboat ganz zoufälleg. Wëssenschaftler spekuléieren datt dem Steamboat seng Onberechenbarkeet wéinst sengem Manktem un Isolatioun vu senger Ëmgéigend kéint sinn, am Géigesaz zu Geyser wéi Old Faithful oder Lone Star Geyser. Trotz extensiv Fuerschung, bleiwen d'Mechanismen hannert Geyserausbréch, dorënner d'Ënnerscheeder tëscht onregelméissegen Geyser wéi Steamboat an prévisibel wéi Old Faithful, e Geheimnis.

Wat d'Zukunft vun Steamboat ugeet, ass et onméiglech mat Sécherheet virauszesoen. Et kéint zu all Moment geschéien oder e puer Joer daueren ier den nächsten Ausbroch. Glécklecherweis erlieft Steamboat de Moment eng méi aktiv Period wéi jee virdrun opgeholl. Am Joer 2023 ass de Geyser scho siwe Mol ausgebrach, wat eng Erhéijung vun der Aktivitéit par rapport zu de Jore virdrun markéiert. Wéi och ëmmer, d'Grënn hannert dësen Héichaktivitéitsperioden bleiwen onbekannt.

Wärend d'Wëssenschaftler Studien gemaach hunn fir d'Ursaachen vun den heefegsten Ausbroch vum Steamboat z'entdecken, sinn keng definitiv Äntwerten entstanen. Ännerungen am Sanitärsystem vum Geyser an extern Faktore wéi Nidderschlag, Äerdbiewen a Grondwaasserniveau goufen als potenziell Erklärungen ugesinn. Trotzdem ass vill méi Fuerschung gebraucht fir déi komplex Dynamik vu Geyser komplett ze verstoen.

Trotz der rezenter Iwwerschwemmung vun Ausbroch, Steamboat d'Frequenz ass an de leschte Joren erofgaang. Och wann et 20 Ausbréch am Joer 2021 an 11 am Joer 2022 waren, gëtt erwaart datt bis Enn 2023 just 10 Ausbréch kënne sinn. D'Grënn hannert dem Héichpunkt vun den Ausbréch während 2019 an 2020 an dem spéideren Réckgang bleiwen onsécher.

Fir d'Chancen vun engem Steamboat Ausbroch ze Erhéijung, Visiteuren sollen op Unzeeche vun impending Aktivitéit wachsam bleiwen. Méi kleng Eruptivevenementer, mat Waasserausbréch, déi vun e puer Féiss bis zéng Féiss variéieren, weisen datt e groussen Ausbroch ka kommen. Wéi och ëmmer, dës kleng Ausbréch kënne fir Deeg oder souguer Woche bestoe ier en nohaltege, bedeitende Ausbroch geschitt. Zousätzlech, wärend groussen Ausbroch, ass Steamboat bekannt fir de nooste Cistern Fréijoer ze drainéieren.

Iwwerdeems et keen definitive Zäitplang fir eng Steamboat Ausbroch ass, op der rietser Plaz op der rietser Zäit sinn kann eng bemierkenswäert an onvergiesslech Erfahrung bidden. Egal ob ee Gléck genuch ass fir e wonnerschéinen Ausbroch ze gesinn oder gedëlleg op deen nächste muss waarden, déi beandrockend Kraaft vum Steamboat Geyser begeeschtert weider Besucher vum Yellowstone National Park.

Definitiounen:

Geyser: Geysere si waarm Quellen, déi duerch ënnerierdesch vulkanesch Aktivitéit intermittent Waasser an Damp an d'Loft ausstoen.

Geysere si waarm Quellen, déi duerch ënnerierdesch vulkanesch Aktivitéit intermittent Waasser an Damp an d'Loft ausstoen. Dampschëff Geyser: Steamboat Geyser ass den héchsten aktive Geyser op der Welt a läit am Yellowstone National Park.

Steamboat Geyser ass den héchsten aktive Geyser op der Welt a läit am Yellowstone National Park. Old Faithful: Old Faithful ass e berühmten a prévisibel Geyser am Yellowstone National Park deen ongeféier all 90 Minutten ausbrécht.

Old Faithful ass e berühmten a prévisibel Geyser am Yellowstone National Park deen ongeféier all 90 Minutten ausbrécht. Yellowstone Vulkan Observatoire: De Yellowstone Volcano Observatory ass e wëssenschaftleche Fuerschungszentrum deen d'Vulkan- an Äerdbiewenaktivitéit am Yellowstone National Park iwwerwaacht.

Quellen:

- Net geliwwert