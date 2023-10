The Orionid Meteor Show: A Celestial Spektakel

By

D'Orionid Meteorschauer ass agestallt fir Stargazers dës Woch ze begeeschteren wéi se säin Héichpunkt vun der Aktivitéit erreecht. An der Nuecht vum 21. op 22. Oktober geet d'Äerd duerch eng Stëbswollek, déi eemol de Schwanz vum Halley sengem Koméit ausgemaach huet. Dëst Evenement bitt d'Méiglechkeet bis zu 20 Meteoren pro Stonn vun enger donkeler Plaz ze observéieren.

Nom Orion Stärebild benannt, wäerten d'Orionid Meteore schéngen aus dëser Himmelsformatioun ze kommen. Déi, déi op der Südhallefkugel wunnen, hunn eng avantagéis Vue, mat der Stralung méi héich um nërdlechen Himmel während dëser Zäit vum Joer.

Fir d'Orionid Meteorschauer ze gesinn erfuerdert keng speziell Ausrüstung, nëmme waarm Kleeder an e Stéck Gedold. Et ass recommandéiert eng Stonn oder méi ënner de Stären ze verbréngen, well dëst erlaabt Är Aen sech un d'Däischtert unzepassen, wat Är Chancen erhéicht fir souguer déi schwaachste Meteoren ze gesinn.

D'Diagramm illustréiert d'Südëstlech Vue vu London um 03.00 BST den 22. Oktober. Zu dësem Zäitpunkt wäert d'Meteorschauerstralung eng raisonnabel Héicht um Himmel erreecht hunn. Meteore kënnen an all Richtung vun dësem Brennpunkt observéiert ginn.

Zeien vun dësem kosmesche Spektakel bitt eng bescheiden Erënnerung un d'Gréisst an d'Schéinheet vum Universum. Also maacht en Datum mam Nuetshimmel, a preparéiert Iech iwwer de Wonner vun der Orionid Meteorschauer iwwerrascht ze ginn.

