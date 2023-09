SpaceX lancéiert faarweg Liichtzuch mat Starlink Satellitten

By

E rezente SpaceX Start huet e beandrockende Liichtzuch iwwer den Nuetshimmel erstallt. De Start, deen op der Cape Canaveral Space Force Station a Florida geschitt ass, huet 22 Starlink-Satellitten an eng niddereg Äerdëmlafbunn geschéckt. Dës Satellitte, Deel vun der SpaceX weltwäiter Breetbandinternetinitiativ, hunn Observateuren a verschiddene Staaten faszinéiert, dorënner Connecticut, Utah, Illinois, Michigan, Ohio a Wisconsin.

Starlink Satellitte si verantwortlech fir Breetbandinternet u Benotzer weltwäit ze liwweren. Zënter hirem éischte Start am Joer 2019 sinn iwwer 3,000 Satellitte vu SpaceX ofgesat ginn. D'Firma zielt fir insgesamt 7,500 Satellitten an enger niddereger Äerdëmlafbunn ze placéieren, wéi vun der Federal Communications Commission guttgeheescht.

Eemol an der Ëmlafbunn beweegen d'Starlink-Satellitte sech op e riichte Wee, reflektéieren d'Liicht a maachen se vum Buedem siichtbar. Allerdéngs ass hir Visibilitéit limitéiert, well se schlussendlech hir eege Bunnen etabléieren. Wärend hirem Transit kann eng Starlink Kette e puer Mol an enger Nuecht iwwer den Himmel blénken.

Fir déi, déi interesséiert sinn d'Satellitten ze gesinn, ginn et e puer Internetressourcen. D'Web- a mobil Applikatioun "Find Starlink" erlaabt d'Benotzer Satelliteketten op Basis vu Koordinaten oder Stad ze verfolgen. Satellitemap.space bitt eng Globusähnlech Kaart, déi d'Plaze vu Starlink Satellitten weist an Detailer wéi Startdatum a rezent Coursen ubitt. D'Benotzer kënnen hir Haiser op der Kaart markéieren fir ze bestëmmen wéini e Satellit iwwerhead passéiert.

De rezente Liichtzuch erstallt vun de Starlink-Satellitte huet eng faszinéierend an ongewéinlech Vue fir Observateuren a ville Staaten geliwwert. Wéi SpaceX weider méi Satellitte lancéiert, kann den Nuetshimmel an Zukunft nach méi blendend Affichage gesinn.

