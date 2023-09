Starlink Satellit desintegréiert iwwer d'Karibik: Zeien e spektakuläre Reentry

Zeien zu Puerto Rico an der Dominikanescher Republik goufen op eng bemierkenswäert Vue behandelt de 6. September 2023. Si hunn e Satellit-Reentry observéiert, deen den ganzen Himmel iwwerdeckt huet, vun Horizont bis Horizont, e Wee vu Südwesten bis Nordosten verbrannt. Den Objet, deen fir dësen Affichage verantwortlech ass, gouf als Starlink-30167 identifizéiert, e Satellit aus dem SpaceX Starlink Stärebild. Den 28. Juli 2023 gestart, war de Starlink-30167 Deel vun enger Grupp vun 22 Internetsatellitten. Et ass awer net fäerdeg bruecht seng virgesinn Ëmlafbunn z'erreechen a lues a lues Héicht verluer, a schlussendlech nees an d'Äerdatmosphär erakomm.

D'Desintegratioun vum Starlink-Satellit gouf aus verschiddene Winkelen an engem Video erfaasst, wat eng dramatesch Visualiséierung vum Event ubitt. Wéi de Satellit desintegréiert, hu kleng Fragmenter vum Haaptobjekt getrennt, mat e puer déi d'Evenement féieren, anerer sinn hannendrun. Dës Fragmentatioun ass eng kloer Indikatioun datt den observéierten Objet Raumschutt ass anstatt en natierleche Meteor. Raumschutt erschéngt dacks als e lues bewegende "Meteor", deen eng oder zwou Minutten dauere kann, am Géigesaz zu der kuerzer Dauer vun engem natierleche Meteor.

Dëst ass net déi éischte Kéier datt Starlink-Satellitten Zeien um Himmel zerfall sinn. An engem viregten Optriede de 7. Februar 2022 ass eng Grupp vun nei lancéierte Satellitte wéinst engem geomagnetesche Stuerm vun der Sonn an d'Atmosphär eragaangen. Dës Stuerm kënnen d'Atmosphär erhëtzen an d'Atmosphärdicht beaflossen, wat zu enger verstäerkter Widderstand an dem Reentry vun niddereg-Héicht Satellitten féiert.

Wéi d'Technologie an d'Erfuerschung vum Weltraum weider virukommen, ass et wichteg tëscht natierleche Meteoren a Weltraumschutt z'ënnerscheeden. D'Charakteristiken vum Raumschutt, wéi seng lues Bewegung a merkbar Fragmentatioun, kënnen hëllefen et als kënschtlech Objet z'identifizéieren. Observatioun vun Eventer wéi d'Zerfall vum Starlink-Satellit bitt net nëmmen e faszinante Spektakel, mee bitt och wäertvoll Abléck an d'Behuele vu Raumschutt.

