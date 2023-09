Bréngt de Wonner vum Kosmos un d'Kenia Kanner

De kenianeschen Astronom Susan Murabana ass op enger Missioun fir Kanner a ländleche Gemeinschaften ze weisen datt Wëssenschaft fir jiddereen ass. Nieft hirem Mann, dem Fotograf Daniel Chu Owen, reest Murabana mat engem Teleskop an engem opblaasbare Planetarium an dës Gemeinschaften, a léiert bis zu 300 Kanner iwwer d'Stären a Planéiten. Dës Initiativ gëtt duerch Rees Erléis finanzéiert déi de Traveling Telescope ënnerstëtzen, e sozialt Entreprise gegrënnt vum Murabana fir jonk Leit iwwer Astronomie a Wëssenschaft ze educéieren an ze inspiréieren.

De Mangel un Zougang zu Teleskopen a Planetarien ass eng Erausfuerderung fir vill Kanner a Kenia. De Murabana hofft datt dës Erfahrungen hiren Horizont erweideren an hir Weltbild erweideren. Andeems si d'Kanner an d'Wonner vum Kosmos virstellen, zielt si hir Virwëtzegkeet iwwer d'Welt an d'Chancen, déi iwwer Kenia leien, ze inspiréieren an z'erliewen.

Quell: De Guardian

Adresséiert Maternal Mortalitéitsraten duerch Gebuertshëllef

Huston-Tillotson University, eng historesch Black Universitéit zu Austin, Texas, huet de Boldly BLUE Programm lancéiert fir déi héich Muttermortalitéitsraten an der Staat unzegoen, besonnesch ënner Schwaarze Fraen. D'Initiativ zielt fir Doulas, Hebräesch a Laktatiounsberoder ze trainéieren fir essentiell Ënnerstëtzung während dem Gebuertsprozess ze bidden.

Duerch d'Erhéijung vun der Diversitéit an der Disponibilitéit vun Gebuertsexperten am Zentral Texas, hofft d'Universitéit den Zougang zu kulturell ausgeriichtten a kontinuéierlecher Betreiung fir Gebuertspersounen ze verbesseren. De Programm konzentréiert sech ufanks op d'Ausbildung vun Doulas, mat Pläng fir d'nächst Joer op Laktatiounsberoder a Hebräesch auszebauen. Dës Servicer ouni Käschten ubidden hëlleft sécherzestellen datt méi Individuen Zougang zu der Ënnerstëtzung kréien déi se während der Schwangerschaft a Gebuert brauchen.

Source: KUT

Dout Batterien an nohalteg Ressourcen transforméieren

Recycling vun doudege Batterien kann de Schlëssel fir nohalteg Batterieproduktioun fir propper Energietransitioun halen. Reglementer an Europa drécken op eng verstäerkte Batterieverwäertung, wat den Ëmweltimpakt vun der Batteriefabrikatioun reduzéiere kann andeems de Bedierfnes fir extensiv Mining miniméiert an Offall miniméiert.

Virdrun, Lithium-Ion Batterie Recycling war limitéiert an Erausfuerderung. Wéi och ëmmer, déi nei Reglementer an Europa verlaangen d'Sammlung a Verwäertung vu Lithium-Ion-Batterien aus elektresche Gefierer, E-Bikes, an Energiespeichersystemer. D'Regele enthalen och strikt Metal Erhuelung Ziler. Dës Reglementer ginn als Schrëtt ugesinn fir eng zougemaach Loop vu kriteschen Materialien ze kreéieren.

Andeems Dir Metaller wéi Lithium, Kobalt an Néckel aus doudege Batterien recycléiert, kann d'Produktioun vun neie Batterien méi nohalteg an ëmweltfrëndlech sinn.

Source: Grist