Astronomie Update: Deelweis Sonnendäischtert am Oktober

Oktober bréngt spannend Eventer fir Stargazers vun all Alter. Zesumme mat Planéitenflecken an zwee Meteorschaueren ass den Héichpunkt vun dësem Mount déi deelweis Sonnendäischtert. Am Géigesaz zu enger totaler Sonnendäischtert, wou de Mound d'Sonn komplett blockéiert, geschitt eng deelweis Sonnendäischtert, wann de Mound nëmmen en Deel vun der Sonn verstoppt.

De 14. Oktober um 1 Auer hunn d'Awunner vu Guelph d'Geleeënheet dëst Himmelsphänomen ze gesinn. De Mound fänkt géint de Mëtteg virun der Sonn ze beweegen, a lues a lues bis zu 30% vun der Sonn op sengem Héichpunkt géint 1 Auer. Dës partiell Sonnendäischtert ass e seltenen Optriede an déngt als Virleefer vun enger bal totaler Sonnendäischtert d'nächst Joer den 2. Abrëll, déi 30% Ofdeckung zu Guelph bitt.

Et ass wichteg ze bemierken datt d'Observatioun vun enger Sonnendäischtert ouni adäquate Sécherheetsausrüstung geféierlech ka sinn. Fir sécher Vue ze garantéieren, ass et entscheedend entspriechend Schutzausrüstung ze benotzen. Dir kënnt méi Informatioun fannen wéi Dir eng Sonnendäischtert sécher kuckt andeems Dir zouverlässeg Quelle wéi d'NASA besicht.

Iwwerdeems de Guelph net d'Méiglechkeet huet de vollen "Ring of Fire" Effekt vun der annularer Sonnendäischtert ze gesinn, déi an aneren Deeler vun Nord- a Südamerika siichtbar ass, ass déi partiell Sonnendäischtert nach ëmmer e faszinéierend astronomescht Event, deen derwäert ass ze erliewen. Also, markéiert Äre Kalenner, sammelt Är Frënn a Famill, a preparéiert Iech de 14. Oktober an den Himmel ze kucken.

Stargazing erlaabt eis net nëmmen d'Wonner vum Weltraum, Planéiten a Stären ze schätzen, awer et bitt och eng Geleeënheet fir mat anere virwëtzeg Geeschter ze verbannen. Vergiesst net den Oktober Star Gazing Guide Video um Guelph Physics YouTube Kanal ze kucken fir méi Abléck an d'astronomesch Eventer vun dësem Mount.

