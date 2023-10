E rezent Bild opgeholl vun der Juno Mission Sonde huet eng wierklech ongewéinlech Vue opgedeckt: e groteskt Gesiicht dat an der tumultuöser Atmosphär vum Jupiter lauert. Ähnlech wéi e verdrësselt Pablo Picasso Molerei, ass dës grujeleg Formatioun de 7. September entstanen, just an der Zäit fir Halloween. D'Wëssenschaftler, ugefouert vum Vladimir Tarasov, hunn d'Bild vum Juno Cam-Instrument op der Sond virsiichteg veraarbecht, fir e faszinéierende Abléck an déi mysteriéis Tiefe vum Gasgigant ze ginn.

D'Juno Mission-Sond ass eng fundamental Quell vu Wëssen iwwer de Jupiter zënter hirem Start vun der Äerd am Joer 2011. Nodeem si op enger fënnef-Joer Rees ugefaang huet, ass se 2016 an d'Ëmlafbunn vum kolossale Planéit erakomm, a fläisseg seng erstaunlech Features zënterhier dokumentéiert.

Läit an der Jet N7 Regioun no beim Nordpol vum Planéit, ass d'Gesiicht an engem Gebitt bekannt fir seng gewalteg Stuerm, speziell Polarzyklonen. Dës Stuermstécker kënnen onheemlech Gréissten erreechen, mat Duerchmiesser bis zu 3,000 Kilometer a Wand, déi op iwwerraschend 680 Kilometer an der Stonn erakommen. D'Atmosphär vum Jupiter besteet aus multiple Schichten vu Waasserstoff an Helium, zesumme mat dréiende Wolleken vun Ammoniakkristallen. D'Ferocitéit vun dëse Stuerm, gepaart mat mächtege Jetstroum, schulpt dacks d'Ammoniakwolleken a komesch Formatiounen a Mustere.

D'NASA erkläert datt d'strategesch Positioun vun der Sond op der Linn déi Sonneliicht an Däischtert trennt en eenzegaartegen Ausbléck bitt fir d'Komplexitéite vun der Jupiter Uewerfläch ze studéieren. Dëse spezielle Sonneliichtwénkel, deen aus enger Distanz vu 587 Millioune Kilometer staamt, erlaabt Astronomen wäertvoll Abléck ze kréien. Wéi och ëmmer, et bréngt och heiansdo interessant Illusiounen op, sou wéi déi onheemlech maskähnlech Figur, déi de leschte Mount Zeien ass.

Wat mir als Gesiichter oder erkennbar Formen an zoufälleg Mustere gesinn ass e psychologesche Phänomen bekannt als Pareidolia. Vun Gesiichter an Toast ze gesinn bis Wollekeformatiounen als vertraute Formen z'identifizéieren, eise Geescht hunn eng bemierkenswäert Tendenz fir Bekanntheet am Onbekannten ze fannen. An dësem Fall entsteet d'Erscheinung vun engem Halloween-inspiréierte Ghoul op dem Jupiter sengem gefolterten Äusseren d'Fantasie an erënnert un déi grenzlos Wonner vum Kosmos.

Duerch d'Geschicht sinn ähnlech enigmatesch Biller aus den Tiefe vum Weltraum entstanen. Niwwelen hunn Päiperleken, Aen a souguer Päerd enthüllt, während aner Planéiten wéi de Mars och faszinéierend Gesiichtsformatiounen gewisen hunn. Dës flüchteg Abléck an Himmelskierperschaft begeeschteren an inspiréiere weider eis kollektiv Faszinatioun mat de grousse Mystère vum Universum.

FAQ:

Q: Wat ass d'Juno Missioun?

A: D'Juno Missioun ass eng Raumsond, déi vun der NASA am Joer 2011 gestart gouf fir de Planéit Jupiter ze studéieren.

Q: Wat ass Pareidolia?

A: Pareidolia ass e psychologescht Phänomen wou eis Gehirer vertraute Mustere oder Formen, wéi Gesiichter, an zoufälleg oder zweedeiteg Reizen erkennen.

Q: Wéi wäit ass Juno Missioun vum Jupiter?

A: Juno Missioun ass ongeféier 587 Millioune Kilometer vum Jupiter ewech.

Q: Wat verursaacht d'Stuerm op Jupiter?

A: D'Stuerm um Jupiter, besonnesch d'Polarzyklonen, ginn duerch de mächtege Jetstroum vum Planéit an der atmosphärescher Onstabilitéit verursaacht.

Q: Ginn ähnlech Formatiounen op aneren Himmelskierper fonnt?

A: Jo, ähnlech Formatiounen goufen op verschiddenen Himmelskierper observéiert, dorënner Niwwelen an der Uewerfläch vum Mars.