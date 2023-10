Déi Top Touristenattraktiounen um Mars

De Mars ass e Planéit voller Wonner, mat senge massiven Vulkaner, risege Krateren an déiwe Canyonen. Wéi d'Mënschheet méi no un d'Méiglechkeet beweegt de Mars ze koloniséieren, ass et Zäit fir ze plangen wéi eng Destinatiounen mir gären um roude Planéit entdecken.

Éischt op der Lëscht ass den Olympus Mons, den extremsten Vulkan am Sonnesystem. Dëse monumentale Vulkan ass ongeféier d'Gréisst vun Arizona a steet op enger Héicht vu 25km, bal dräimol méi héich wéi de Mount Everest. Trotz senger Gréisst huet et e mëllen Hang, wat et relativ einfach mécht fir Entdecker ze klammen.

Als nächst ass Valles Marineris, de gréisste Canyon um Mars. Iwwer 3,000 km streckt et véiermol méi laang wéi de Grand Canyon. D'Wëssenschaftler gleewen datt et wéinst der Lavabewegung an der Tharsis-Regioun geformt ass, wat d'Krust bewierkt huet ze briechen an dëse wonnerschéine Canyon ze kreéieren.

Medusae Fossae ass eng aner interessant Plaz um Mars. E puer spekuléieren datt et Beweiser fir en UFO Crash kann halen, während d'Wëssenschaftler virschloen datt et méi wahrscheinlech e massive vulkaneschen Depot ass. Mat der Zäit huet d'Winderosioun d'Fielsen an eenzegaarteg an anerweltlech Formatiounen geformt.

De Gale Krater ass och e Besuch wäert. Am Joer 2012 huet de Curiosity Rover extensiv Beweiser vu vergaangene Waasser an dëser Regioun entdeckt. Antike Fielsen am Krater enthalen komplex organesch Molekülen, déi op d'Méiglechkeet vu Liewen um Mars hinweisen. Zousätzlech kann d'Detektioun vu Methan an der Atmosphär en Indikatioun vu biologescher oder geologescher Aktivitéit sinn.

Dem Elon Musk säin ambitiéise Plang fir eng Stad vun enger Millioun Leit um Mars bis 2050 ze grënnen kann onrealistesch schéngen, awer d'potenziell touristesch Attraktiounen um Planéit z'entdecken ass nach ëmmer derwäert. Egal ob et d'Skaléierung vum Olympus Mons ass, Zeien vun der Grandeur vu Valles Marineris, déi komesch Formatioune vu Medusae Fossae ze bewonneren oder d'Geheimnisser vum Gale Krater z'entdecken, et gëtt vill ze entdecken an ze erliewen um Mars.

Quellen:

- National Aeronautics and Space Administration (Nasa)

- Neie Weltraumjournal