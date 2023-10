SpaceX läscht Waardelëscht fir Starlink an den USA, bitt direkt Abonnement

By

SpaceX huet ugekënnegt datt et d'Waardelëscht fir säi Starlink Satelliteninternetsystem an den USA eliminéiert huet. Dëst bedeit datt interesséiert Clienten elo fir en direkten Zougang kënnen abonnéieren ouni ze waarden. D'Firma attributéiert dës Erreeche un déi verbessert Kapazitéit, déi duerch seng zweet Generatioun Starlink Satellitte geliwwert gëtt, déi véiermol méi Kapazitéit ubidden wéi déi éischt Generatioun. Als Resultat ass Starlink elo am ganze Land verfügbar.

Virdru war den Zougang zum SpaceX säi Satelliteninternetsystem a verschiddenen Deeler vun den USA limitéiert wéinst der grousser Nofro. Potenziell Clienten hu misse fir Wochen oder Méint waarden fir Zougang ze kréien, während existéierend Abonnente Netzwierkstauproblemer erlieft hunn, déi d'Internetgeschwindegkeet verlangsamen. Wéi och ëmmer, SpaceX huet geschafft fir d'Kapazitéit vu Starlink auszebauen andeems Dir zousätzlech Satellitte lancéiert, wat den Zougangsbeschränkungen graduell erliichtert huet.

E Méindeg goufen déi lescht Reschter op der Waardelëscht, haaptsächlech am Südoste vun den USA, endlech Zougang kritt. Dës Entwécklung koum kuerz nodeems SpaceX eng aner Partie vun 22 Starlink-Satellitten an d'Ëmlafbunn ofgesat huet, wat d'total Zuel vun de Satellitten op 4,845 bruecht huet, wéi den Astronom Jonathan McDowell bestätegt.

Och wann d'Waardelëscht geläscht gouf, hunn e puer Abonnenten a souguer Starlink selwer méi lues Geschwindegkeet gemellt wéi erwaart. Wéi och ëmmer, déi zweet Generatioun Starlink Satellitte bidden net nëmmen eng verstäerkte Kapazitéit, awer verspriechen och méi séier Internetgeschwindegkeet fir Buedembenotzer. Zousätzlech ass SpaceX bereet fir d'nächst Generatioun Platen-Hardware aféieren, déi erwaart gëtt d'Performance weider ze verbesseren.

Quellen:

– [SpaceX](https://twitter.com/SpaceX/status/1576549769429934592)

- [PCMag](https://www.pcmag.com/news/spacex-removes-starlink-waitlist-across-us)