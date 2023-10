Psyche Missioun: Entdeckt e Metal-Rich Asteroid

D'NASA hir banebriechend Psyche Missioun ass offiziell amgaang, wéi d'Psyche Raumschëff op eng sechs Joer Rees ugefaang huet fir den metallräichen Asteroid mam selwechten Numm ze studéieren an z'entdecken. Dëst markéiert déi éischte Kéier datt d'NASA SpaceX Falcon Heavy Rakéit benotzt huet fir eng Wëssenschaftsmissioun ze starten.

De Falcon Heavy ass erfollegräich vum NASA sengem Kennedy Space Center fortgaang, an huet sech um 10:19 AM EST opgehuewen. Nom Start huet sech d'Raumschëff Psyche vun der ieweschter Stuf vun der Rakéit getrennt, an d'NASA-Ingenieuren hunn d'Kommunikatioun mat him kuerz viru Mëtteg opgeriicht.

D'Raumschëff Psyche wäert am Laf vun den nächste sechs Joer eng Distanz vun 2.2 Milliarde Meilen reesen, fir de metallräichen Asteroid an der Haaptasteroidegurt tëscht Mars a Jupiter z'erreechen. Virun der Erreeche vun der Destinatioun wäert d'Raumschëff eng Technologie Demonstratioun maachen, bekannt als Deep Space Optical Communications Experiment. Wann et erfollegräich ass, ass dëst déi éischte Kéier datt optesch Kommunikatiounen iwwer dem Äerdmoundsystem getest ginn.

Beim Arrivée beim Asteroid wäert Psyche ongeféier 26 Méint ëm en Ëmlaf verbréngen, wouduerch d'Wëssenschaftler fir d'éischte Kéier e Raumobjekt mat enger Metalloberfläch studéieren. D'Raumschëff wäert multispektral Biller erfaassen, Uewerflächekaarten erstellen an an d'chemesch a mineral Zesummesetzung vum Asteroid verdéiwen. Et ass mat verschiddenen Instrumenter ausgestatt, dorënner eng Radioantenne an e Spektrometer fir d'Schwéierkraaft vum Asteroid an d'High-Energiepartikelen ze analyséieren.

De Launch Services Programm vun der NASA huet de Falcon Heavy als Startfahrt fir d'Psyche Missioun gewielt wéinst senger wesentlecher Fluchgeschicht. Dës Missiounszertifizéierung "Kategorie 3" erlaabt Falcon Heavy kritesch Missiounen wéi Psyche auszeféieren. An Zukunft plangt d'NASA Falcon Heavy fir aner bedeitend Missiounen ze benotzen, dorënner d'Europa Clipper Missioun an e geostationäre Wiedersatellitstart.

De Startkontrakt tëscht NASA a SpaceX belafe sech op ongeféier $ 131 Milliounen, mat der Gesamtmissioun erwaart iwwer $ 1.2 Milliarde ze kaschten.

Quellen: NASA, SpaceX